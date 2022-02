Kunden trinken wieder mehr Bier – aber Brauereien in MV ziehen die Preise an

Rostock

Entgegen dem Bundestrend sind die Brauereien in Mecklenburg-Vorpommern größtenteils gut durch das zweite Jahr der Pandemie gekommen. Das belegen die Verkaufszahlen für 2021. So konnte die Lübzer Brauerei mit 15,3 Prozent mehr Absatz als im Vorjahr „ein beeindruckendes Plus erzielen“, wie Unternehmenssprecherin Linda Hasselmann mitteilte. Das habe maßgeblich zu der Steigerung um 4,2 Prozent der Carlsberg Gruppe beigetragen, zu der Lübzer gehört. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung und dem kontinuierlichen Wachstum“, so Hasselmann.

Marlower Brauerei blickt optimistisch auf 2022

Nicht unzufrieden mit dem vergangenen Jahr zeigt sich auch Steffen Buth, Direktor des Recknitztal-Hotels in Marlow, wo seit 2013 das Marlower Bier gebraut wird. So wurden 2021 gut 22 Prozent mehr Bier verkauft als 2020, allerdings etwa 12 Prozent weniger als 2019, also vor der Pandemie. „Die Erwartung für 2022 sehen wir sehr optimistisch. Da wir unsere naturbelassenen Biere ausschließlich für unsere Partner in der Gastronomie und der Hotellerie brauen, ist die Öffnung der Branche für uns jedoch essenziell“, so Buth.

Sogar als echtes „Erfolgsjahr“ bezeichnet Elisa Raus, Sprecherin der Störtebeker Braumanufaktur in Stralsund, das Jahr 2021. So verzeichnete das Unternehmen ein zweistelliges Absatzplus im Vergleich zum Vorjahr. „Durch unsere gute deutschlandweite Positionierung als Spezialitätenbrauerei im Handel konnten wir viele treue Fans im ganzen Land gewinnen, die auch in den letzten Monaten bei ihrer Lieblingssorte geblieben sind und uns damit unterstützt haben“, so Raus. Auch der Umsatz sei demnach gestiegen, konkrete Zahlen wolle sie jedoch nicht nennen.

Hanseatische Brauerei Rostock setzt auf Großveranstaltungen

Deutlich dramatischer stuft dagegen die Hanseatische Brauerei Rostock die Lage ein. Vor allem Beschränkungen bis hin zu Schließungen bei Gastronomiepartnern sowie die zahlreichen Absagen von Veranstaltungen hätten ins Kontor geschlagen. Selbst in den Sommermonaten mit niedrigen Inzidenzen lagen die Gästezahlen – und infolgedessen auch der Absatz – deutlich unter Vor-Krisen-Niveau, teilte Tobias Teubner, Marketingleiter der Radeberger Gruppe, zu der die Rostocker Brauerei gehört, mit.

Bierabsatz in Deutschland auch im zweiten Jahr der Corona-Krise gesunken Laut Angaben des Statistischen Bundesamts haben die in Deutschland ansässigen Brauereien und Bierlager 2021 insgesamt rund 8,5 Milliarden Liter Bier abgesetzt. Der Wert sank im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent. Bereits 2020 war der Absatz demnach um 5,5 Prozent geringer gewesen als im Vorjahr, das von der Pandemie noch unberührt gewesen war. Anders sieht das bei den sogenannten Biermischungen aus. So wurde 2021 deutschlandweit ein Anstieg um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Sie machten laut Angaben des Statistischen Bundesamts mit 441,1 Millionen Litern allerdings nur 5,2 Prozent des gesamten Bierabsatzes aus. Den Angaben zufolge gehe der Bierabsatz in Deutschland seit Jahrzehnten kontinuierlich zurück. Seit 1993, als die Neufassung des Biersteuergesetzes in Kraft getreten ist, habe sich die Menge insgesamt um 2,7 Milliarden Liter oder 23,9 Prozent verringert.

Es sei schwierig für Unternehmen, sich auf die weitere Entwicklung der Pandemie und die damit einhergehenden Lockerungen einzustellen. „Fehlende Planungssicherheit, anhaltende Absatz- und Umsatzrückgänge sowie eine deutlich erkennbare Konsumzurückhaltung bleiben herausfordernd“, so Teubner. Vor allem die margenstärkeren Fassbierabsätze hätten demnach gefehlt. Die sollen 2022 wieder steigen, wenn Großveranstaltungen, wie die Hanse Sail und die Warnemünder Woche, stattfinden können – wenn auch nicht vollumfänglich.

Preiserhöhungen von einigen Herstellern angekündigt

Doch auch wenn der Großteil der Bierbrauer im Land bisher verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen ist, könnten Preissteigerungen nicht ausgeschlossen werden. „Durch permanente Kostenoptimierung waren wir bisher in der Lage, unsere Abgabepreise in den zurückliegenden Jahren konstant zu halten“, so Lübzer-Sprecherin Hasselmann.

Doch Rohstoffe, Herstellungsprozesse und Logistikkosten würden derzeit fast überall inflationär ansteigen. So seien beispielsweise Euro-Paletten bis zu viermal teurer geworden. „Die enorme Verteuerung zwingt uns nun leider dazu, Preisanpassungen auf ausgewählten Produkten vorzunehmen – ein notwendiges Vorgehen, das man im Markt in der aktuellen Situation ja bei vielen beobachten kann.“

Die Störtebeker Braumanufaktur in Stralsund verzeichnete 2021 ein zweistelliges Absatzplus im Vergleich zum Vorjahr. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Ähnliches berichtet Recknitztal-Hotel-Direktor Buth über die Marlower Brauerei: „Die Energiepreise sowie die Einkaufspreise für unsere Rohstoffe haben sich deutlich erhöht. Da wir keinerlei Qualitätsabstriche tolerieren wollen, müssen wir die Preiserhöhungen unserer Lieferanten zunehmend akzeptieren und sind somit aus Gründen der Wirtschaftlichkeit gezwungen, diese zumindest teilweise an unsere Kunden weiterzugeben.“

Was die Hanseatische Brauerei Rostock betrifft, wird Radeberger-Sprecher Teubner sogar noch etwas konkreter. Besagte Kostenexplosionen ließen sich nicht allein über Effizienzsteigerungen ausgleichen, so dass diese zumindest teilweise weitergegeben werden müssten: bei Fassbier bereits zum 1. Februar, bei Flaschenbier zum 1. Mai. „Wir können allerdings nicht vorhersagen, wie ein Gastronom oder ein Händler die Verkaufspreise kalkuliert. Darauf haben wir keinen Einfluss“, so Teubner.

Von Katrin Zimmer