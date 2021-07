Kunstaktion: Ungewöhnlicher Klimaprotest in Greifswalder Innenstadt

Greifswald

Am Samstag protestierten Mitglieder der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion mit einer Kunstaktion, um auf die Folgen der Klimakrise aufmerksam zu machen. Bei der Performance bedeckten sich zehn der Aktivisten mit weißen Laken und legten Zettel an ihre Füße, die den „Zettel am Zeh“ simulieren sollten. Über eine Stunde lagen sie so in der Einkaufsstraße der Innenstadt Nahe des Marktplatzes.

Als „Todesursache“ standen auf den Zetteln Katastrophen und Schicksale, die durch den Klimawandel ausgelöst wurden. Ein Aktivist soll so einen Toten durch „den weltweiten Krieg um Ressourcen“. Auf einem anderen Zettel stand: „Ich und meine Familie sind während einer Dürreperiode in unserer Heimat verdurstet.“

Die Leichenschau in der Fußgängerzone solle im Kontext der bevorstehenden Wahlen auf die Bedeutung von Klimaschutzpolitik aufmerksam machen.

Aktivisten: „Jeden Tag sterben 150 Tier- und Pflanzenarten aus“

Zu der Aktion erklärte Sunna Herklotz, eine der Aktivistinnen: „Jeden Tag sterben 150 Tier-und Pflanzenarten für immer aus. Und mit jeder aussterbenden Art kommen wir auch dem Aussterben der Menschheit immer näher. Bereits 2030 wird jeder zweite Mensch von Trinkwasserknappheit betroffen sein, wenn wir weitermachen wie bisher. Die Klimakrise existiert und wird unermessliches menschliches Leid mit sich bringen, wenn wir nicht jetzt handeln.“

Klimaprotest Greifswald Quelle: Philipp Schulz

Bei den Greifswaldern traf die Aktion auf ein geteiltes Urteil. Viele blieben stehen, lasen die Zettel und machten interessiert Fotos. Eine Frau nannte die Aktion richtig und wichtig. Besonders mit Blick auf die aktuelle Flutkatastrophe in Süd- und Westdeutschland gehe uns der Klimawandel alle etwas an.

Andere Greifswalder waren nicht so milde mit ihrem Urteil. Eine Frau mit Fahrrad meinte, dass solche Aktionen verboten werden müssten, ein Mann pflichtete ihr bei und fügte zu: „Fahr doch mal mit dem Rad rüber.“ So oder so, die Aktion polarisierte.

Von Philipp Schulz