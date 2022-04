Schon in den ersten Kriegstagen wurde Professor Kilian Heck klar, dass in der Ukraine mit den russischen Raketen auch wertvolle Kulturschätze unwiderruflich zerstört werden. Er begann mit Kollegen, Hilfstransporte zu organisieren – mit Verpackungsmaterialien für Gemälde, mit Branddecken, mit Löschpaste und anspruchsvollen Feuerlöschgeräten.

Der Kunstprofessor Kilian Heck aus Greifswald organisiert Hilfe für die Museen in der Ukraine. „Ich merke, dass ich in diesen Zeiten nicht mit den Studierenden an normalen Themen arbeiten oder abstrakt zu Kunst forschen kann.“ Quelle: Stefan Sauer