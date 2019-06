Diebe haben sich zwischen Mittwoch und Donnerstag Zutritt zu einer Halle auf einem Firmengelände in der Straße Am Sportplatz in Groß Miltzow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verschafft und zwölf Kabeltonnen gestohlen. Jede von ihnen ist etwa 38 Kilogramm schwer.