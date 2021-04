Rostock

Corona-Regeln gibt es scheinbar endlos viele, oft ändern sie sich alle paar Tage – deutschlandweit, aber auch in MV. Dazu kommen regionale Unterschiede. Da noch den Überblick zu behalten, ist schwer. Und machen sie überhaupt alle Sinn? Der OZ sind ein paar kuriose Maßnahmen aufgefallen. Wir haben sie genauer unter die Lupe genommen und Rostocks Krankenhaushygieniker Professor Andreas Podbielski dazu befragt.

1. Keine Quarantäne für Zweitkontakte

Dass der gesamte Haushalt in Quarantäne muss, wenn einer davon positiv auf Corona getestet wurde, ist klar. Auch alle anderen Personen, die engen Kontakt zu dem Infizierten oder der Infizierten hatten, haben sich in Isolation zu begeben. Deren Kontakte, sogenannte Zweitkontakte, jedoch nicht. So weit, so gut. Doch was, wenn mein Kind in vorsorglicher Quarantäne ist, weil es einen Corona-Fall in der Kita gab? Darf ich mich als Mutter dann noch frei bewegen? Ja, denn ich gelte als Zweitkontakt.

„Formal ist das völlig richtig, so gibt es die Landesverordnung vor“, bestätigt Andreas Podbielski. Doch innerhalb einer Familie sollte man darüber hinaus gehen: „Alle haben innerhalb der Wohnung engen Kontakt miteinander und das auf Dauer. So können auch alle anderen Mitglieder des Haushaltes zum Risiko werden.“ Besser wäre es, die Art der Zweitkontakte differenziert zu behandeln.

Die Hansestadt Rostock geht zum Beispiel genau so vor, wie Sprecherin Kerstin Kanaa mitteilt: „Jeder Einzelfall wird geprüft. Kriterien sind dabei unter anderem die Intensität der Kontakte und die Ansteckungsgefahr durch die Virusvariante.“

2. Unterscheidung bei Geschäften

In einem Laden mit weniger als 800 Quadratmetern darf sich – bei einer Inzidenz unter 100 – eine Person pro zehn Quadratmeter, in einem größeren Laden, eine Person pro 20 Quadratmeter aufhalten. Über einer 100er-Inzidenz dann eine Person pro 20 beziehungsweise pro 40 Quadratmeter. Ist die Ansteckungsgefahr in einem kleineren Geschäft etwa geringer?

Andreas Texter, Sprecher der Landesregierung, führt ein Gerichtsurteil aus Rheinland-Pfalz an, um diese Regel zu begründen: „Großflächige Einzelhandelsbetriebe, die eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern überschreiten, verfügen typischerweise über ein breiteres Angebot als Läden gleicher Art mit weniger Fläche. Damit zögen sie gerade während des Lockdowns eine große Kundenzahl an.“ Im Kassenbereich könne es so zu höheren Ansammlungen von Menschen kommen, die vermieden werden sollen. Also dürfen in solche Geschäfte von vornherein weniger Leute.

„Das hat nichts mit Prävention zu tun, sondern eher mit wirtschaftlichen Interessen“, hält Podbielski dagegen. Auch die 800 Quadratmeter seien eine völlig willkürlich gewählte Größe. „Und wer kontrolliert das überhaupt? Ich kenne keinen Supermarkt, der das noch tut. Auch die Einkaufswagen sind schon lange nicht mehr verknappt“, meint er.

3. Mülltrennung in Quarantäne verboten

In der Allgemeinverfügung des Landkreises Rostock heißt es: „Im Zeitraum der häuslichen Absonderung hat keine Mülltrennung zu erfolgen. Aus Hygienegründen muss der gesamte Abfall über die Restmülltonne entsorgt werden.“ Zudem sollen reißfeste Abfallsäcke verwendet werden, die zu verknoten seien. Scharfe Gegenstände seien in bruch- und durchstichsichere Einwegbehältnisse zu verpacken.

„Dazu fällt mir nichts mehr ein“, sagt der Krankenhaushygieniker etwas belustigt. „Selbst wenn der Müll Infizierter später per Hand sortiert werden sollte, über solche Kontakte holt man sich kein Covid. Hier besteht absolut kein Ansteckungsrisiko.“ Offenbar scheint es diese Regel nur im Landkreis Rostock zu geben. Eine Begründung bekamen wir dazu bis Redaktionsschluss nicht. Die Hansestadt Rostock und andere Landkreise, wie Nordwestmecklenburg, berichten jedoch, dass sie keine solche Vorschrift haben.

4. Gang zum Briefkasten verboten

Steht man unter Quarantäne, bekommt man in Rostock einen Brief vom Gesundheitsamt, in dem unter anderem steht, dass man für die Zeit der Isolation nicht zum Briefkasten gehen darf. Das betrifft natürlich vor allem Bewohner von Mietshäusern. Doch dafür ist es wohl zu spät, wenn man den Brief gelesen hat.

„Der Hinweis kommt etwas spät“, meint Podbielski. Denn tatsächlich sei es nicht ratsam durch das Treppenhaus zu gehen, wenn man infiziert ist: „Man verbreitet dabei viele Aerosole. Geht unmittelbar danach ein Nachbar dort entlang – was in einem Mietshaus nicht unwahrscheinlich ist – kann er sich infizieren.“ Die Stadt Rostock verteidigt sich: „Die Information über die angeordnete Quarantäne wird bei Möglichkeit zunächst schnell telefonisch übermittelt.“

5. Maskenpflicht im Auto – zu Hause nicht

Befindet sich eine Person eines weiteren Haushaltes im Auto, muss laut Landesverordnung eine medizinische Maske getragen werden. Hole ich also beispielsweise meine Mutter vom Bahnhof ab, hat sie auf dem Heimweg Mund und Nase zu bedecken, zu Hause angekommen, kann sie die Maske aber abnehmen.

„Das macht insofern Sinn, als dass man im Auto auf sehr engem Raum zusammensitzt, in der Wohnung hat man doch mehr Platz“, äußert der Krankenhaushygieniker. So erklärt es auch Regierungssprecher Texter. Allerdings mache die Maskenpflicht im Auto laut Podbielski nur dann Sinn, wenn alle – auch der Fahrer – FFP2-Masken tragen. „Das Risiko einer Infektion ist aber auch dann nicht völlig ausgeschlossen.“

6. Friseure geöffnet – alles andere zu

Friseure bleiben – egal bei welcher Inzidenz – geöffnet. Voraussetzung: ein negativer Schnelltest sowie eine FFP2-Maske. Andere körpernahe Dienstleistungen, bei denen dieselben Maßnahmen getroffen werden können, bleiben aber geschlossen. In Nagelstudios beispielsweise könne man zum zusätzlichen Schutz sogar noch eine Plexiglasscheibe zwischen Kunden und Mitarbeiter aufstellen.

„Wir befinden uns derzeit in einem Lockdown, in dem alles schließen muss, was nicht als zwingend notwendig oder systemrelevant angesehen wird“, heißt es aus Schwerin. Friseure jedoch dienen der Daseinsvorsorge. „Ein Friseurbetrieb stellt für den Großteil der Bevölkerung eine grundlegende Dienstleistungserbringung für die Körperhygiene dar. Nageldesign und kosmetische Anwendung wiederum sind eher für den Menschen verzichtbar.“

7. Maskenpflicht auf leeren Plätzen

In der Rostocker Fußgängerzone oder auf dem Platz vor dem Stralsunder Ozeaneum, um nur zwei Beispiele zu nennen, gilt Maskenpflicht – und das, obwohl diese Orte im Lockdown verwaist sind.

Laut der Landesverordnung sind die Städte dazu verpflichtet, Orte zu benennen, an denen Maskenpflicht gilt, heißt es dazu aus dem Rostocker Rathaus. „Mit Präventionsschutz hat auch das nichts zu tun“, ist sich Podbielski sicher. Selbst wenn die Orte voller wären, gehe das Risiko, sich mit Covid-19 anzustecken, auch ohne Maske gegen null. „Es gibt bisher keine Fachartikel dazu, dass man sich ansteckt, indem man aneinander vorbeiläuft.“

8. Testerlaubnis für Schulkinder

In den Schulen in MV gilt Testpflicht. Das ist gesetzlich verordnet. Dennoch müssen Eltern zusätzlich eine Testerlaubnis für ihre Kinder erteilen. Eine zusätzliche Absicherung seitens des Landes?

Regierungssprecher Texter äußert sich wie folgt: „Niemand wird gezwungen, einen Test zu machen. Wird jedoch kein Test vorgenommen, darf man nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen.“ Die Schüler und Schülerinnen erhalten dann Aufgaben zur selbständigen Bearbeitung, haben jedoch keinen Anspruch auf Distanzunterricht.

9. 30 Teilnehmer bei Beerdigungen, nur zehn bei Trauungen

Bei Beisetzungen sind bis zu 30 Teilnehmer erlaubt, bei Trauungen jedoch nur zehn. Eine unfaire Behandlung?

„An Beisetzungen dürfen 30 Personen teilnehmen, da hier ein gesteigertes Interesse an einer Teilnahme herrscht“, sagt Texter. Damit wolle man auch der Menschenwürde des Verstorbenen gerecht werden. Zudem können Beerdigungen nicht für längere Zeit verschoben werden – im Gegensatz zu Trauungen.

10. Autokinos verboten

In der Landesverordnung wird neben Kinos auch explizit das Verbot von Autokinos festgehalten. Wäre aber das nicht etwas, was man der Bevölkerung wenigstens noch zur Freizeitgestaltung ermöglichen könnte?

„Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. Das könnte man definitiv so gestalten, dass das Infektionsrisiko gen null geht“, sagt Podbielski. Der Abstand kann gewahrt werden, jeder sitzt in seinem Fahrzeug. Warum es dennoch verboten ist, dazu äußerte sich die Landesregierung bis Redaktionsschluss nicht mehr.

Von Maria Baumgärtel