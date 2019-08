Insel Usedom

Keine Kurtaxe mehr in MV? Auf der Insel Usedom sorgte dieser Vorschlag von Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD) für Empörung. „Dann soll er mir mal erklären, wie 50 Firmen das Budget von 70 000 Gästen übernehmen wollen“, meint Toni Schulz, Kurdirektor von Ückeritz. Die touristische Infrastruktur sei Aufgabe der Kommune. „Das ist nicht durchdacht.“

Kristin Kulz, Kurchefin in Zempin, sieht das ähnlich: „Die Kurtaxe auf die Firmen umzulegen, ist nicht zumutbar. Die Unternehmen zahlen bereits Fremdenverkehrsabgabe“, betont sie. Statt einer Tourismusabgabe brauche die Insel Usedom endlich ein einheitliches Erhebungsgebiet. „Dafür müssen die rechtlichen Rahmen geschaffen werden.“

Finanzminister fordert Tourismusabgabe von Firmen

Der Hintergrund von Meyers Forderung: Die Landesregierung will bald das kommunale Abgabengesetz ändern, das unter anderem festlegt, welche Orte Geld für touristische Leistungen kassieren dürfen. „Für mich ist eine Kurabgabe ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert“, sagt Meyer gegenüber der OZ. Der Finanzminister schlägt deshalb vor: Um die Kosten zu decken, die bei Kommunen für eine attraktive Infrastruktur entstehen, sollte eine Tourismusabgabe von Firmen erhoben werden.

Auf Rügen ist in den vergangenen Wochen ein Streit über die Kurtaxe entbrannt. Bewohner protestieren gegen die Zahlung, wenn sie im Nachbarort an den Strand wollen. Kirsten Hagemann aus Zirkow hat eine Petition gestartet. Titel: „Keine Kurtaxe für Insulaner“. 4400 Menschen haben bislang unterzeichnet. Finanzminister Meyer pflichtet bei: Wenn jemand auf Rügen wohnt, in Binz zum Arzt geht und dann die Strandpromenade betritt, „kann es nicht sein, dass er dann Gefahr läuft, abkassiert zu werden“.

