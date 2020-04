Durch die Corona-Krise ruht seit Mitte März die Arbeit auf den MV Werften an den drei Standorten in Wismar, Warnemünde und Stralsund. Die Kreuzschifffahrt ist weltweit fast zum Erliegen gekommen. Eigentlich sollte der Betrieb am Montag wieder starten. Doch jetzt gab es die Mitarbeiter schlechte Neuigkeiten.