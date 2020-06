Kurzarbeitergeld reicht nicht: Zahl der Aufstocker in MV explodiert

Rostock

Mit der Corona-Krise meldet sich ein Phänomen zurück, das seit Einführung des Mindestlohns fast schon in Vergessenheit geraten war: Aufstocken des Lohns mit Hartz IV. Das Prinzip: Fällt das Nettogehalt niedriger aus als die gesetzliche Grundsicherung, können Arbeitnehmer ergänzende Leistungen beim Jobcenter beantragen.

Anzeige

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Gerade einmal 795 Arbeitnehmer aus MV stockten laut Statistik der Arbeitsagentur von vor einem Jahr mit Geld vom Jobcenter auf. In den vergangenen beiden Monaten dieses Jahres ist ihre Zahl förmlich explodiert. 3578 Aufstocker gab es Mitte Mai, ein sattes Plus von 350 Prozent. Regional fällt der Zuwachs teilweise noch krasser aus: In Rostock erhielten 711 Erwerbstätige diese Stütze, sechsmal so viele wie ein Jahr zuvor. Im Landkreis Rostock stieg ihre Zahl um 385 Prozent auf 432 Personen. „Die Region Rostock ist das wirtschaftliche Zentrum des Landes“, erklärt eine Sprecherin der Arbeitsagentur in der Hansestadt, warum die Entwicklung hier stärker ausfällt.

Weitere OZ+ Artikel

Jeder Dritte in Kurzarbeit

Grund dafür, dass wieder mehr Menschen trotz Arbeit finanziell auf der Strecke bleiben, ist die Kurzarbeit. Im Nordosten haben die Unternehmen inzwischen für rund 172 000 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Das bedeutet, dass von 10 Beschäftigten rein rechnerisch 3,3 zu Hause sitzen oder zumindest weniger arbeiten. Mit den entsprechenden Lohneinbußen – das Nettogehalt schrumpft bei Personen ohne Kinder auf bis zu 60 Prozent. Das reicht dann oft nicht mehr für die Miete und um Lebensmittel einzukaufen. Viele gleichen das Lohnminus durch einen Nebenjob aus und sind so nicht zum Aufstocken gezwungen, meint Thomas Nappe, Geschäftsführer bei der Rostocker Arbeitsagentur. Zahlen, die belegen könnten, wie viele diese Möglichkeit nutzen, gibt es nicht.

Betriebe stellen Azubis ein

Ziemlich unbeeindruckt von der Pandemie zeigt sich der Ausbildungsmarkt in MV: Rein rechnerisch kommen auf jeden Bewerber 1,4 Ausbildungsplätze. Die Zahl der gemeldeten Stellen sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gerade mal knapp zwei Prozent. Ein Zeichen, dass es weitergeht, meint Nappe: „Die Unternehmen investieren mit der Ausbildung in ihre Zukunft.“

Mehr zum Thema:

Von Gerald Kleine Wördemann