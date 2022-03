Grevesmühlen

Einen Mercedes Marco Polo darf Uwe Beyer aus Kussow (Landkreis Nordwestmecklenburg) seit Mittwoch sein Eigentum nennen. Bezahlen musste er dafür nichts. Denn den Camping Caravan im Wert von etwa 75 000 Euro hat er beim monatlichen Gewinnsparen der Volks- und Raiffeisenbanken gewonnen.

Der erste war der 59-Jährige in der Familie Beyer allerdings nicht, der von dem außergewöhnlichen Gewinn erfuhr. Seine Frau Renate Beyer hatte von der VR-Kundenberaterin Solveig Zekai den Anruf entgegengenommen und erinnert sich sehr genau daran: „Ich war ganz baff und fragte, ob das wirklich wahr ist.“ Ihrem Mann wollte sie diese Mitteilung so aber nicht weitergeben. Ihm sagte sie nur, dass sie beide wegen ihres Sohnes Pascal zur Bank kommen müssten. Er war gerade 18 Jahre alt geworden, dadurch wären Formalitäten zu erledigen.

Susann Bentin vom Marketing der VR-Bank übergibt an Gewinner Uwe Beyer im Beisein seiner Frau Renate Beyer (ganz rechts) und der Kundenberaterin Solveig Zekai die Schlüssel für das nagelneue Reisemobil. Quelle: Dirk Hoffmann

Benz mit Aufstelldach und Bett

Die Ausrede war natürlich mit der Bank abgesprochen, wie Renate Beyer sagt. Umso größer war schließlich die Überraschung. „Ich habe noch nie etwas Großes gewonnen“, freute sich Uwe Beyer und konnte es lange Zeit gar nicht fassen, dass ihn die Glücksfee so bedachte. Sie muss es wohl geahnt haben. Denn die Beyers verreisen gerne und hatten deshalb schon darüber nachgedacht, sich ein Wohnmobil anzuschaffen. Gut, dass sie es nicht taten. Jetzt können sie noch komfortabler als jemals zuvor gedacht auf Tour gehen. Denn dieses Reisemobil hat alles, was zum Fahren, Wohnen und Schlafen benötigt wird. Neben Küche und Schränken hat der 163 PS starke Mercedes Benz zum Beispiel auch ein Aufstelldach mit Dachbett.

Ja, aus dem Staunen kamen die Beyers bei der Schlüssel-Übergabe im Autohaus Wandel & Partner Automobil GmbH in Grevesmühlen nicht heraus. Mit ihrem neuen Reisemobil wollen sie jetzt öfter mal zu Ausflügen starten. Auch an die nächste Urlaubsfahrt denken sie bereits. Sie soll sie im Juni ins dänische Blavand führen, wohin sie in den vergangenen Jahren schon mehrfach verreisten.

Sparen für den nächsten Gewinn

Am monatlichen Gewinnsparen nimmt Uwe Beyer seit Juli 2003 teil und will trotz des hohen Gewinns auch weiterhin dabei sein. Von dem Geld für die fünf Lose wanderte ein Teil auf sein Sparkonto, der andere Teil war der Spieleinsatz. Die Beträge änderten sich dabei mit den Jahren. Zuletzt hatte ein Monatslos sechs Euro gekostet. Davon gingen 4,50 Euro auf das Sparkonto und der Spieleinsatz lag bei 1,50 Euro. Seit Januar kostet ein Gewinnsparlos zehn Euro, aufgeteilt in 2,50 Euro Spieleinsatz und 7,50 Euro für das Sparen.

