Kutter-Kapitän aus Rostock: „Ein Dorschfangverbot wäre unser Untergang“

Der Kapitän der „Storkow“ hat schon viele Stürme gemeistert. Doch das den Freizeitanglern im kommenden Jahr drohende Fangverbot von Dorsch und Lachs in der Ostsee lässt Lothar Schlicker nicht mehr ruhig schlafen. „Ein Dorschfangverbot wäre unser Untergang“, verdeutlicht der Eigner des Schiffes, dessen Liegeplatz sich gegenüber dem Rostocker Überseehafen im Bereich Dorf Schmarl befindet. Auch in der Anglerschaft der Hansestadt sorgen die wissenschaftlichen Fangempfehlungen des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES) für Wirbel.

Dorsch wäre nur Beifang-Größe für Fischer

Hintergrund ist die drastische Senkung der Dorschfangempfehlung in der westlichen Ostsee. Im günstigsten Falle würden die verbleibenden 698 Tonnen zwischen Berufs- und Freizeitfischern aufgeteilt. Ergebnis: „Dorsch wäre eine Beifang-Größe für die deutschen Berufsfischer und eine gezielte Befischung nicht mehr möglich. Den Hobbyanglern bliebe theoretisch ein Dorsch pro Tag“, erläutert Dr. Simon Weltersbach vom Rostocker Thünen-Institut. Zudem dürften die Petrijünger laut Empfehlung des ICES keine Lachse mehr angeln. Denn schwache Lachsbestände in bestimmten Ostseezuflüssen sollen geschützt werden.

Rat für Meeresforschung – seit 119 Jahren Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) existiert seit 1902. In dem ältesten zwischenstaatlichen Gremium der Welt arbeiten Forscher aus 20 Ländern. Der ICES versteht sich als unabhängige Organisation, die der Politik Handlungsempfehlungen gibt. Im Jahr 2020 haben deutsche Angler laut Rostocker Thünen-Institut für Ostseefischerei etwa 881 Tonnen Dorsch aus der westlichen Ostsee entnommen. Insgesamt beziffern die Wissenschaftler die hier im vergangenen Jahr von Anglern (auch Dänen und Schweden) gefangene Menge in der westlichen Ostsee auf rund 1311 Tonnen. Jeder Meeresangler gibt in Deutschland jährlich rund 900 Euro aus. Das entspricht jährlichen Gesamtausgaben von um die 185 Millionen Euro. Der größte Teil dieser Ausgaben wird für Angelgeräte und den Angeltourismus investiert.

Dr. Weltersbach setzt sich dafür ein, Kompromisse zu suchen, um ein Zerschlagen des Angeltourismus in MV zu verhindern. Denn nicht nur für Schlicker wären dann „alle Messen gesungen“, wie er sagt. Wegen einiger Plattfische komme doch kein Angler an Bord. „Unsere noch aktiven vier Kutter in Rostock und Warnemünde hätten keine Chance mehr“, ist der Mecklenburger überzeugt.

Mindestmaß für Dorsch erhöhen

In den vergangenen 14 Tagen habe es mit den Erfolgen beim Dorschangeln mau ausgesehen, so Schlicker. Fünf maßige Fische, die laut aktueller Fangbeschränkung jeder Angler täglich mitnehmen darf, würden ohnehin selten angelandet. Über eine Reduzierung der Entnahme-Begrenzung könne man trotzdem sprechen. Sinnvoller sei es aber, das aktuelle Mindestmaß heraufzusetzen. „An einem 35-Zentimeter-Dorsch ist doch nichts dran“, erklärt der Kapitän.

„Fünf Dorsche am Tag fängt man nur selten“, bestätigt Jens Uhlig. Der Vereinsvorsitzende des rund 220 Mitglieder zählenden Warnemünder Angelvereins stellt klar: „Immer neue Verbote helfen nicht weiter. Wir brauchen eine vernünftige Lösung!“ Es könne zudem nicht sein, dass – wie Ende vergangenen Jahres geschehen – fremde Fischer mit großem Schleppnetz-Geschirr vor Warnemünde auftauchen und den noch vorhandenen Fischbestand stark dezimierten.

20 Angelvereine in Hansestadt Der Kreisanglerverband der Hansestadt Rostock umfasst 20 Vereine, die insgesamt rund 1360 Mitglieder besitzen. Er gehört zum Landesanglerverband MV, in dem aktuell rund 600 Vereine – hinzu kommen 30 Regionalverbände und kreisfreie Vereine – organisiert sind. Zudem gibt es im Nordosten etwa 50 000 Petrijünger, die keinem Verein angehören. Von den 45 000 Mitgliedern– der LAV ist der größte Naturschutzverband im Nordosten – sind rund 3000 Mädchen und Jungen im Alter von bis zu 14 Jahre.

Das mögliche Fangverbot von Ostseelachs hält Schlicker ebenfalls für abwegig: „Sicher müssen es nicht drei dieser Edelfische am Tag sein. Doch ein Exemplar wäre aus meiner Sicht eine absolut vertretbare Lösung.“

Das sieht auch der Warnemünder Horst Stark so. Der Rentner ist leidenschaftlicher Angler, der mit seinem kleinen Boot mindestens ein Mal pro Woche auf dem Meer schippert. Fangverbote seien für ihn keine Option. „Derzeit sind die in unserem Gebiet gefangenen Dorsche eher klein. Doch entlang der Küste gibt es große Unterschiede“, betont der auch in Schleswig-Holstein gut vernetzte Angelfreund.

Timo Fliss (42) aus Metelen (Nordrhein-Westfalen) will an den kommenden Tagen mit der „Storkow" auf Dorsch-Törn gehen: „Fünf fangfähige Dorsche pro Tag ist für mich schon eine Frechheit. Wenn ich nur noch einen Fisch fangen darf, brauche ich mit einem gemieteten Boot nicht rausfahren."

Stark fürchtet, dass ganze Strukturen des hiesigen Angeltourismus wegbrechen. Er fordert, den Einfluss der Windkraftanlagen und der auf dem Meeresgrund liegenden Stromkabel auf den Fischbestand genau zu untersuchen.

Schollbach: „Ein Kompromiss muss her!“

„Ein genereller Entnahme-Stopp für Dorsch ist unsinnig“, erklärt Nils Grauting. Der Vereinsvorsitzende des Meeresanglervereins „Beach Brothers“ gehört zu den erfolgreichsten deutschen Brandungsanglern. „Aktuell fange ich gute Dorsche vom Strand aus. Und es ist viel Jungfisch unterwegs“, erklärt der Rostocker. Dass man das aktuelle Fanglimit angesichts der Situation des von den Forschern ermittelten Gesamtbestandes an Laichdorschen hinterfragen müsse, sei allerdings richtig. Deshalb sollte man einen Kompromiss finden, betont er.

Nils Grauting, Vereinsvorsitzender der „Beach Brothers", bereitet das Strandangeln vor.

Ähnlich sieht Bernd Schollbach die Problematik. Er ist Vorsitzender des 78 Mitglieder starken Vereins „Rostock Mitte“, der seit mehr als 50 Jahren existiert. „Ein Kompromiss muss her!“ Ein generelles Fangverbot lehnt er ab und kündigt den Protest der Petrijünger an, sollte der EU-Ministerrat im Oktober tatsächlich eine solche Entscheidung fällen.

Mehr künstliche Riffe nötig

Schollbach schlägt vor, eine sogenannte Laichschonzeit für den Raubfisch generell von Anfang Januar bis Ende März einzuführen. Gleichzeitig hält er es für sinnvoll, das Dorsch-Mindestmaß von derzeit 35 auf 40 Zentimeter zu erhöhen. Man sollte darüber nachdenken, den jährlichen Angelbeitrag vielleicht um zehn Euro anzuheben. „Dieses Geld könnte man für den Bau künstlicher Riffe einsetzen, damit unter anderem die Fische generell mehr Rückzugsorte im Meer finden“, so der Hansestädter. Als Beispiel nennt er das bereits existierende Projekt in der Ostsee vor Nienhagen (Landkreis Rostock).

Der Rostocker Biologe Dr. Kilian Neubert unterstützt die Forderung nach einer Umsetzung der Laichschonzeit. „Die Anhebung des Mindestmaßes sollte sogar auf 45 Zentimeter erfolgen. Denn damit wächst die Chance, dass der Dorsch mehr als ein Mal ablaichen kann“, sagt der Petrijünger, der für den Landesanglerverband arbeitet. Neubert hebt zudem hervor, dass in der strukturarmen Ostsee Riffe für die Fischfauna von herausragender Bedeutung sind.

Von Volker Penne