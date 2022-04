Rostock

Nachdem MV zunächst außen vor war, könnte der Nordosten nun eine Schlüsselrolle bei der künftigen Versorgung Deutschlands mit Gas einnehmen. Wie das funktionieren könnte – und welche Reederei schon konkrete Pläne hat.

Was spricht für MV?

Bisher plant der Bund drei große LNG-Terminals an Land – an der Nordsee und der Elbe. Doch die haben alle Nachteile: Um an das große deutsche Erdgas-Netz angeschlossen werden zu können, muss bis Brunsbüttel eine 65 Kilometer lange, neue Pipeline gebaut werden. Auch nach Wilhelmshaven muss ein neuer Leitungsstrang her – ebenfalls über rund 50 Kilometer. In Stade hingegen gibt es nautische Probleme. Von Rostock bis zum Fernleitungsnetz bei Güstrow wären es hingegen nur rund 35 Kilometer Luftlinie, in Lubmin wäre sogar ein direkter Anschluss vorhanden. Lubmin hat allerdings das Problem Tiefgang.

Warum LNG?

LNG ist im Grund nichts anderes als Erdgas – allerdings in tiefgekühlter und damit flüssiger Form. So kann mehr „Gas“ transportiert und gelagert werden. Um es aber als „normales“ Gas in das Netz einspeisen zu können, muss das LNG von -161 Grad erwärmt werden. Das geschieht in den Terminals an Land oder aber auf den „Floating LNG Storage und Regasification Units“, den schwimmenden Terminals.

Wie funktionieren schwimmende Terminals?

Ein Beispiel für schwimmende Terminals hat die schwedische Reederei Stena entwickelt – einen Terminal aus drei Modulen. Herzstück ist ein umgebauter LNG-Tanker, der als Speicher auf See fungiert. Ankommende Schiffe machen auf See an Bojen und einer Entladeplattform fest, das LNG wird in die schwimmenden Tanks umgepumpt. Von der wird das LNG zu einer „Erhitzerplattform“ geleitet – und dann als normales Gas über Untersee-Pipelines oder Schläuche an Land, in das Gasnetz gepumpt. „Das Konzept könnte an verschiedenen Standorten in Deutschland, zum Beispiel auch in Mecklenburg-Vorpommern, umgesetzt werden“, so Stena-Sprecher Tim Kötting gegenüber der OZ.

Von Andreas Meyer