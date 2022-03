Endlich wieder tanzen und feiern: Nach mehreren Wochen ohne Clubbesuche dürfen Diskotheken in MV seit Freitag wieder öffnen. Zur ersten Partynacht standen vor dem Rostocker LT Club Hunderte Menschen an. Mit in der Warteschlange: OZ-Reporterin Katharina Ahlers und unser Fotograf Martin Börner. Mit Bildergalerie.