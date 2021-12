Laage: Flamm Aerotec verkauft Produktionswerk an Miltenyi Biotec

Laage

Im ehemaligen Produktionswerk der Flamm Aerotec GmbH zieht zum Mittwoch, 1. Dezember, ein neuer Eigentümer ein: Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG. Das Biomedizin-Unternehmen plant außerdem, neue Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen.

Das Unternehmen profitiert vor allem von der Nähe zum Flughafen Flughafen Rostock-Laage. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Miltenyi Biotec einen Nachfolger gefunden haben, der die Immobilie übernimmt und dem Standort eine Zukunft bietet“, sagt Stefan Koch, Geschäftsführer von Flamm Aerotec. In Laage hatte die Flamm Aerotec bis zum 31. Dezember 2020 Komponenten für die Automobilzulieferindustrie hergestellt.

„Der Standort in Laage bietet uns die idealen Voraussetzungen, um unsere Produktion mittelfristig auszuweiten und neue, dringend benötigte Erweiterungsflächen für unseren Produktionsstandort in Teterow zu schaffen“, sagt Stefan Miltenyi, Gründer von Miltenyi Biotec.

In Teterow entwickeln und produzieren rund 500 Mitarbeiter von Miltenyi Biotec innovative Medizintechnik und neue Therapien für die Behandlung von Krebs. Der weltweite Bedarf an diesen Produkten ist groß. Aus diesem Grund möchte Miltenyi Biotec rund 50 offene Stellen in Forschung und Produktion besetzen. Gesucht werden nicht nur Fachkräfte mit naturwissenschaftlicher Expertise, auch Quereinsteiger aus anderen Branchen sind gefragt.

Von OZ