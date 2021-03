Schwerin

Ist eine Verlängerung des deutschlandweiten Corona-Lockdowns längst beschlossene Sache? Mehrere Medien berichten, dass die Bundesregierung den Ausnahmezustand bis 25. April hinausziehen will. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) weist dies zurück – wenn auch dezent.

„Es ist schwer vermittelbar, dass die Bundesregierung Urlaub in anderen Ländern freigegeben hat und gleichzeitig im eigenen Land kein Urlaub möglich ist“, so Schwesig. Beim nächsten Corona-Gipfel mit Merkel kommende Woche wolle sie dies deutlich ansprechen. Das Auswärtige Amt hatte unter anderem Mallorca von der Einstufung als Hochrisikogebiet befreit, Flüge dorthin wären also wieder möglich.

Hoteliers fordern Öffnung ihrer Häuser

Währenddessen fordern Hoteliers im Nordosten eine Öffnung ihrer Häuser. Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes MV, warnt vor „schwerwiegendsten Folgen für das Tourismusland MV“, sollte der Lockdown verlängert werden. „Wenn es jetzt keine klaren Aussagen zu Öffnungsschritten zu Ostern gibt, fällt nach über vier Monaten Zwangsschließung auch der erste Saisonhöhepunkt, der erste Lichtblick ins Wasser.“

Schwesig hält sich dazu noch bedeckt. „Es bringt nichts, Öffnungsschritte zu machen, die man nach drei Tagen wieder zurückholt“, sagt sie. Wissenschaftler warnten vor schneller Lockerung, die Corona-Zahlen könnten dadurch sehr schnell wieder steigen.

Von Frank Pubantz