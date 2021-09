Greifswald/Berlin

Die Greifswalder Aktivisten, die vor nunmehr drei Wochen vor dem Reichstagsgebäude in Berlin in einen Hungerstreik getreten sind, kündigten zuletzt an, auch das Trinken zu verweigern, falls ein gefordertes Gespräch mit den Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen am Donnerstag (23. September, 19 Uhr) nicht zustande kommt. Die kontroverse Debatte unter OZ-Lesern über die radikale Aktion der Jugendlichen und ihre Ziele reißt nach wie vor nicht ab.

Die Lage spitzt sich zu: Klimaaktivisten verschärfen Hungerstreik

Jürgen Kerschensteiner sieht die Aktion kritisch, bezeichnet die jungen Leute gar als „Ökoterroristen“ und weiter: „So so, man will den Hungerstreik noch verschärfen, wenn man nicht bald das gewünschte Bonbon bekommt, aha.“ Frank Beck zeigt sich ebenfalls nicht begeistert, er meint: „Wie kleine Kinder vor der Supermarktkasse, die sich schreiend auf den Boden werfen, weil sie keinen Keks bekommen. Absurde Vorstellung, jemanden durch nicht essen zu einem Gespräch nötigen und/oder erpressen zu wollen.“ Doreen Hansen wirft die Frage auf, wer denn bei einer Notsituation „die Kosten für den Rettungseinsatz“ übernehme, und beantwortet sie gleich selbst: „Natürlich wir alle als Solidargemeinschaft. Ich bin so froh, dass mein Kind zwar für Klimaschutz ist, aber solche sinnfreien Aktionen niemals machen würde.“

Die Kanzlerkandidaten indes ließen bereits verlautbaren, dass sie sich mit den Aktivisten zu einem späteren Zeitpunkt zu Einzelgesprächen verabreden wollen. Karin Jennerjahn findet die Aktion nicht gut, bei der sich die Jugendlichen „selber bewusst in Gefahr bringen und irgendwann möglicherweise zwangsernährt werden müssen. Was gewinnt man damit? Etwas Aufmerksamkeit, aber das war es auch schon. Gerade wegen dieser Aktion sollten die drei Kanzlerkandidaten nicht mit ihnen sprechen. Politik darf nicht erpressbar sein. Gerne zu einem späteren Zeitpunkt.“

„Niemand wird auf ihre Forderung reagieren. Sie riskieren ihre Gesundheit für ein wichtiges Anliegen“

Bettina Broermann sieht indes „ernsthaft einen Grund zur Sorge. Niemand wird auf ihre Forderung reagieren. Sie riskieren ihre Gesundheit für ein wichtiges Anliegen, aber es wird, wie so viele Anliegen der Jugend, ignoriert.“ Auch Michael Hobusch versteht die Anliegen der Jugend, mahnt aber: „Hört bitte auf damit! Ich verstehe die Motive. Aber so traurig es ist, das wird nix bewirken. Viele junge Leute schauen mit Sorge in die Zukunft. Neben dem Klimawandel gibt es andere Zukunftsthemen, die Sorgen machen. Was wird aus der Rente? Deutschland wird immer älter. Die Politik wird zunehmend von der Generation Ü 60 bestimmt (dazu gehöre ich auch). Bei Wahlen bilden junge Leute die Minderheit und haben kaum eine Chance, ihre Themen durchzusetzen. Frustrierend für die Jungs und Mädels.“ Jay Dee fordert angesichts der zunehmend schlechter werdenden Lage der Protestierenden: „Neubauer, Baerbock müssten vor Ort sein und versuchen den Leuten das auszureden. Sie sind fortlaufend die politischen Stichwortgeber des Panikzustandes, in den sich die ‚Streikenden‘ da hineingesteigert haben.“

D.C. Braun zollt „diesen jungen Menschen großen Respekt“ und notiert noch: „Da könnten sich einige Hasskommentierer, die hier mit Stulle und Bier in der Hand vom weichen Sofa aus ihre Sprüche ablassen, ziemlich viel abschauen.“ Jochen Tannemann zeigt Verständnis, befürchtet aber auch: „Bei dem Tempo, das unsere Politiker beim Klimaschutz vorlegen, ist das eine selbstmörderische Aktion. Wenn Banken hungern oder die Wirtschaft Subventionen braucht, das geht natürlich schneller.“

Von Juliane Lange