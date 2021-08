Rostock

Mitten in der größten Krise seit Jahrzehnten steht Rostocks Uni-Klinik ohne Chef dar. Der Aufsichtsrat stellt den Vorstandschef frei – und die Linke im Landtag wirft bereits die Frage auf, ob wirklich der Richtige in der Rostocker Uni-Klinik seinen Hut (zumindest vorläufig) nehmen musste. Diese Frage ist absolut berechtigt.

Aufsichtsrat handelt fahrlässig

In der Kinder-Klinik ist die Intensivmedizin für die Jüngsten nicht mehr gesichert, auch andere Abteilungen schlagen Alarm und die vierte Corona-Welle droht am Horizont: In dieser Situation einen erfahrenen Manager vor die Tür zu setzen – das ist geradezu fahrlässig. Seit Jahren schon drängt sich der Eindruck auf, in der Uni-Medizin geht es mehr um Geld und um Politik als um das, was wirklich zählt, nämlich Leib und Leben der Patienten.

Umfrage: Finden Sie es richtig, dass der Rostocker Uniklinik-Vorstand Christian Schmidt trotz Corona-Pandemie beurlaubt wurde?

Mehr als zwei Jahre hatte der „neue“ Chef-Aufseher Mathias Brodkorb Zeit, das zu ändern. Erreicht hat er genau nichts, mit der Demission Schmidts sogar das Gegenteil. Selbst wenn der Aufsichtsrat mit dem streitbaren Manager „Bauchschmerzen“ hat – der Zeitpunkt der Freistellung ist völlig falsch. In den kommenden Wochen und Monaten wäre ein Schulterschluss nötig gewesen, das Zurückstellen von Egoismen und politischen Motiven. Das ist Brodkorb nicht gelungen.

Schwesig ist gefordert

Und genau deshalb sollte sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig – die bis heute nicht auf den Brandbrief der 41 Ärzte zur Lage in Rostock persönlich reagiert hat – überlegen, ob sie sich nicht endlich doch ein- und Brodkorb ausschaltet.

Von Andreas Meyer