Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in MV jetzt 3132 Covid-19-Inkfektionen gemeldet. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mit. Am Dienstag wurden 154 neue Fälle gezählt. Die meisten stammen aus dem Kreis Vorpommern-Rügen (44). Hier wurden unter anderem in einer Reha-Klinik in Prerow mehrere Personen positiv getestet.

Dahinter folgen die Kreise Vorpommern-Greifswald (26) sowie Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg mit jeweils 17 neue Corona-Fällen. An der Mecklenburgischen Seenplatte wurden 13 Personen positiv auf Corona getestet, im Kreis Rostock elf. In der Hansestadt Rostock kamen acht neue Fälle hinzu, in Schwerin sind es dagegen 18.

Drei Risikogebiete innerhalb MVs

Damit liegt der Inzidenzwert, die Fälle je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, für ganz MV bei 46,7. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist der Wert unter die 50er-Marke auf 48,2 gefallen. Damit springt die Corona-Ampel dort von rot zurück auf orange.

Derzeit gelten Schwerin (61,7) sowie die Kreise Vorpommern-Rügen (68,5) und Vorpommern-Greifswald (67,9) als Risikogebiete.

1836 Menschen sind in MV Schätzungen zufolge von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. 259 müssen/mussten im Krankenhaus behandelt werden. Das sind sieben mehr als am Vortag. 24 Personen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung bereits verstorben.

