Lagus meldet eine neue Corona-Infektion aus der Hansestadt Rostock

Bei 779 Personen in Mecklenburg-Vorpommern ist das Coronavirus bis Donnerstag (Stand 15.11 Uhr) nachgewiesen worden. Damit gibt es in MV immer noch die bundesweit wenigsten Covid-19-Fälle. Und das, obwohl in den letzten sieben Tagen hierzulande 16 Neu-Infektionen dazugekommen sind.

Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilt, stammt der neueste Fall aus der Hansestadt Rostock, wo jetzt 101 Covid-19-Erkrankungen bekannt sind. Die meisten Fälle gibt es mit 138 im Kreis Vorpommern-Greifswald, dahinter folgt die Mecklenburgische Seenplatte mit 125 gemeldeten Fällen.

Nach Schätzungen des Robert-Koch-Institutes sind bislang 735 der 779 erkrankten Personen wieder genesen. Allerdings müssen oder mussten 115 Personen stationär behandelt werden, 21 davon auf einer Intensivstation. Das ist eine Person mehr als noch am Vortag.

