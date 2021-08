„Land der Verlierer“: Linke fordert 250 Millionen Euro mehr pro Jahr für Schulen und Lehrer in MV 

Schwerin

250 Millionen Euro mehr für Bildung fordern die Linken pro Jahr in MV. Bei einer Protestaktion am Dienstag in Schwerin erklärte Simone Oldenburg, Linken-Fraktionschefin im Landtag: Nur mit mehr Geld für Lehrer und Schulen können MV weg von seinem Ruf als „Land der Verlierer“ in der Bildung kommen.

Am Anfang fehlt Mut. Eigentlich soll ein riesiges Banner von einem Hebekran direkt vor dem Bildungsministerium entrollt werden, da wo Oldenburg nach der Landtagswahl Ende September gern neue Hausherrin wäre. Schnell ändern die Linken den Standort, als es aus dem Ministerium heißt: ist nicht – Hausrecht. Zwischen Sozialministerium und Landtag hebt der Kran dann das Banner in die Höhe. 1000 zusätzliche Lehrkräfte soll es geben, weniger Stundenausfall an Schulen, dafür kostenloses Mittagessen für alle Schüler.

Oldenburg: Regierung benutzt Schulen als „Sparschwein“

Oldenburg präsentiert eine schonungslose Abrechnung mit der SPD-Bildungspolitik der vergangenen zehn Jahre. Nirgends gebe es mehr Schul- und Ausbildungsabbrecher als in MV. Bei Bildungsausgaben je Schüler rangiere der Nordosten am Ende im Vergleich der Bundesländer. Klassen seien zu groß, Lehrer überfordert, weil viel zu wenige vorhanden sein. Das müsse sich ändern. Daher müssten jährlich 250 Millionen Euro mehr in die Bildung gesteckt werden: 100 Millionen in Schulbau, 60 Millionen in kostenloses Mittagessen für alle Mädchen und Jungen, der Rest, um Schulklassen zu verkleinern, die Stundenanzahl der Lehrer zu verringern oder die Schulpflicht von neun auf zehn Jahre zu verlängern. Dies sei nötig, „damit die Schülerinnen und Schüler nicht länger in einem Land der Verlierer groß werden“, so Oldenburg. Die Landesregierung von SPD und CDU habe die Schulen über Jahre als „Sparschwein“ benutzt.

Die Linke setzt im Landtagswahlkampf vor allem auf das Themas Bildungspolitik – und ihr Zugpferd Oldenburg. Am Nachmittag will Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) eine Bilanz zum Schulstart in MV vorlegen.

Von Frank Pubantz