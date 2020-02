Rostock

Elf Jahre hat es gedauert – doch nun könnte der Wunsch-Händler vieler Freizeit-Sportler endlich auch nach Rostock kommen: Das Schweriner Infrastrukturministerium hat am Donnerstag „grünes Licht“ für den Bau eines neuen, riesigen Sportartikel-Marktes am Rande der Hansestadt gegeben. Die französische Kette Decathlon darf – unter Auflagen – in Schutow bauen.

Doch sicher ist das Ganze noch nicht. Denn nach OZ Informationen sieht die neue Rathaus-Spitze die Ansiedlung deutlich kritischer als noch Alt-Oberbürgermeister Roland Methling. Und auch die Handelsverbände in Rostock wollen die Franzosen noch verhindern.

Hängepartie über Jahre

Jahrelang hatte sich Rostocks Rathaus um die französische Kette bemüht. Die erste Idee: Decathlon sollte am Werftdreieck, am Rande der Innenstadt, bauen. Doch dort sollen nun neue Wohnungen entstehen, gebaut von der Wiro. Und auch die Franzosen selbst zog es seit jeher eher an den Rande der Stadt – nach Schutow, in die Nähe von Ikea und der ebenfalls in Planung befindlichen neuen Möbel Kraft-Filiale.

OZ-Umfrage: Soll Decathlon einen Sportartikel-Markt in Rostock eröffnen?

Problem nur: In MV dürfen Händler mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche und einem so genannten „zentrenrelevanten Sortiment“ eigentlich nur noch in Innenstädten bauen. Doch nach jahrelanger Prüfung macht das Land für Decathlon nun eine Ausnahme. „Durch die Ansiedlung am westlichen Stadtrand Rostocks sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die Innenstadt oder den Stadtteilzentren zu befürchten. Das wurde auch für die anderen Orte im Einzugsgebiet des Marktes wie Wismar, Bad Doberan und Güstrow geprüft“, sagt der zuständige Minister Christian Pegel ( SPD).

Auflagen vom Land

Für den Segen aus Schwerin muss Decathlon allerdings abspecken: Der Markt darf „nur“ noch 4000 Quadratmeter groß sein – und muss 300 Quadratmeter Außenflächen zum Ausprobieren von Sportarten- und Artikeln bieten. Einst waren mal bis zu 8000 Quadratmeter geplant, auf denen Decathlon Zubehör für 70 Sportarten verkaufen wollte.

Lesen Sie auch: Kommentar zum Handel in Rostock

Und: In Rostock muss die Kette einen „maritimen Schwerpunkt“ setzen, sagt Pegel. Gemeint sind Artikel für Wassersportler. Dafür muss sich Decathlon bei Artikeln beschränken, die es auch bei Händlern in der Rostocker City gibt. „Uns ist ein guter Kompromiss gelungen“, sagt Pegel.

Innenstadt kritisiert Entscheidung

Doch ob der Markt wirklich gebaut wird, ist auch nach der Entscheidung in Schwerin offen: Denn während Alt-OB Methling ein vehementer Verfechter von Decathlon war, ist sein Nachfolger Claus Ruhe Madsen da nicht so euphorisch. Als Präsident der Industrie- und Handelskammer hatte Madsen noch mit Nachdruck gegen die Ansiedlung am Stadtrand gekämpft.

Und auch jetzt äußert er sich zurückhaltend: „Wenn ein internationaler Handelsriese wie Decathlon nach Rostock will, spricht das für unsere Attraktivität – auch als Einzelhandelsstandort“, so der OB. Bevor die Franzosen bauen dürfen, müsse aber ein neuer Bebauungsplan her. „Unter Beachtung der mit der Genehmigung verbundenen Auflagen und der Konsequenzen einer allseitigen Entwicklung unserer Stadt habe ich die Hoffnung, dass am Ende ein Projekt entstehen kann, das Rostock weiter voran bringt.“

Decathlon bleibt skeptisch

Decathlon selbst bleibt skeptisch. Die Entscheidung aus Schwerin sei ein Etappensieg, mehr nicht. So jedenfalls sagt es Ludger Niemann, Sprecher der Unternehmensentwicklung. „Die Verwaltungsspitze hat gewechselt. Das ist eine ziemliche Unsicherheit.“ Mit Madsen habe er noch nicht direkt gesprochen. „Wir müssen abwarten.“

Die Industrie- und Handelskammer und auch der Citykreis, die Vertretung der Innenstadt-Händler in Rostock, jedoch laufen Sturm gegen die Entscheidung aus Schwerin: „Die Gefahr besteht, dass Decathlon Kundschaft aus der Innenstadt weglocken wird. Und die Händler in der City haben schon genug Druck durch den wachsenden Onlinehandel“, so Peter Volkmann, Leiter des Geschäftsbereiches Handel bei der IHK. „Wir halten Decathlons Ansiedlung weiterhin für problematisch. Die Bürgerschaft wird schlussendlich abwägen müssen, welche Struktur sie im Rostocker Einzelhandel haben will.“

Citymanager Peter Magdanz spricht bereits von einem schlechten Tag für die Hansestadt: „Decathlon hätte sehr gut in die Innenstadt gepasst. So aber wird die Zukunft zeigen, dass diese Ansiedlung Rostock schaden wird.“ Er hoffe nun darauf, dass die Bürgerschaft sich zu einer attraktiven Innenstadt statt zu der „grünen Wiese“ bekennt.

Lesen Sie auch

Von Andreas Meyer