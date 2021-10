Ahrenshoop/Klütz

Der Blick auf die Straße wirkt verschwommen, so, als würde man durch eine halb geschlossene Jalousie auf die fahrenden Autos blicken – räumlich nah dran und doch irgendwie abgeschottet. Diese Diskrepanz zeigt der in Schwerin geborene Künstler Alexander Glandien mit seiner Installation „Exit“, für die er eine Aluminium-Jalousie umfunktioniert hat.

Während der Betrachter das Bild hinter den Lamellen wähnt, ist dort nichts als die weiße Wand. Denn die Straßenszene hat der Künstler nicht gemalt, sondern aus den Lamellen herausgeschnitten, sodass sich das Bild je nach Standort des Betrachters zu verändern scheint. Als Vorlage diente ihm Videomaterial von Überwachungskameras. Das Thema Überwachung findet sich auch in der Arbeit „Grenze“ wieder, bei der er Wachturm und Grenzmauer mit Lackstift auf Planstoff gebannt hat.

„Land in Sicht“ in der Kunst

Seine Arbeiten gehören zu den Kunstankäufen, die das Land in den vergangenen drei Jahren erworben hat. Unter dem Titel „Land in Sicht“ sind sie auf Schloss Bothmer in Klütz und im Kunstmuseum Ahrenshoop zu sehen.

Bis zum 28. November werden an beiden Standorten insgesamt 132 Werke von 28 Künstlern gezeigt. Die Arbeiten reichen dabei von Handzeichnung, Druckgrafik und Skulptur über Tafelbild und Objekt bis hin zu Fotografie, Filmstill und Video. Generationsübergreifend finden sich sowohl die Adaption klassischer Techniken als auch neuere Gattungen wie Konzeptkunst, Installation oder Videokunst. „Die Schau zeigt ein breites Spektrum sehr verschiedener Positionen, das macht sie so spannend“, freut sich Katrin Arrieta, Leiterin des Kunstmuseums Ahrenshoop. Die Schau zeige, wie produktiv und vielfältig das künstlerische Schaffen im Land sei.

Abstrahierte Gestalten oder Gliedmaßen

Unter den Kunstschaffenden finden sich bekannte Namen, wie der in Sassnitz lebende Helmut Senf, Vertreter der Konkreten Kunst, der auf eindrucksvolle Weise geometrische Formen und Farben gegeneinandersetzt. Oder die in Barth lebende Bildhauerin Margret Middell, deren plastische Arbeiten darauf ausgerichtet sind, den menschlichen Körper als Form zu durchdringen und zu verstehen.

Vertreten sind auch die Künstlerin Juliane Laitzsch aus Klein Warin, deren Wirken sich um historische Textilien, textile Strukturen und Techniken dreht, die Bildhauerin Anne Sewcz, ihre Schwester, die Fotografin Maria Sewcz oder der in Schwerin lebende Maler Matthias Kanter, von dem zwei farbintensive Arbeiten im Kunstmuseum Ahrenshoop zu sehen sind. „Eva Albota“ (2017) heißt sein abstraktes Frauenporträt, das er auf einer alten Schultafel als Zusammenspiel umstürzender Farbsäulen geschaffen hat, die wirken, wie abstrahierte Gliedmaßen.

Seit 1994 erwirbt das Kultusministerium im Rahmen der Einzelkünstlerförderung jährlich Werke von bedeutenden Künstlerinnen und Künstlern, die aus Mecklenburg-Vorpommern stammen, dort leben, ausgebildet wurden, lehren, lehrten oder ihm thematisch verbunden sind. Ausgewählt werden die Arbeiten von einem Expertengremium, zu dem auch Arrieta gehört.

„Ein wichtiges Kriterium ist natürlich die Qualität der Arbeiten. Es geht aber auch darum, dass Künstler aufgenommen werden, die nicht oder noch nicht angemessen in der Sammlung des Landes repräsentiert sind“, sagt sie. Wichtig sei zudem die künstlerische Vielfalt. „Wir wollen auch Positionen zeigen, die in dieser Art noch nicht in der Sammlung vertreten sind“, sagt die 60-Jährige.

Visualisierte Erinnerungslücken

Ein Beispiel dafür sind die Drucke des Hallenser Künstlers Falk Schuster. Es sind digitale Zeichnungen, die seinem Kurzfilm „Die Weite suchen“ entstammen. Der preisgekrönte animierte Streifen thematisiert den Familienurlaub an der Ostsee in der DDR 1987. Aussparungen in den Bildern vor monochromem Hintergrund wirken wie visualisierte Erinnerungslücken, die den subtilen Humor des Künstlers zeigen. „Ein anderes Beispiel ist die Bildjalousie von Alexander Glandien, die gleichzeitig über sich hinausweist, weil es darum geht, ein Bild zu zeigen, das so in dem Raum nicht existiert“, sagt Arrieta.

Dass die Arbeiten im Kunstmuseum gezeigt werden, das sich sonst vorwiegend Malern der ehemaligen Künstlerkolonie widmet, ist ein Novum in diesem Jahr: Seit 2009 werden die Ankäufe alle drei Jahre nach Erwerb ausgestellt – traditionell auf Schloss Güstrow. Weil das zurzeit saniert wird, suchte das Land nach Alternativen. „Das ist auch für uns sehr aufregend. Wir sind gespannt, wie die Besucher die Schau annehmen“, sagt Arrieta.

Rund 52 000 Euro stellt das Land jährlich für den Kunstankauf, die Lagerung, Pflege und Restaurierung der Werke der landeseigene Kunstsammlung zur Verfügung. „Das ist nicht in jedem Bundesland in dieser Kontinuität so, insofern ist das schon etwas Besonderes“, sagt Arrieta. Auch wenn es kein großer Betrag sei, ließe sich damit durchaus arbeiten. „Oft kommen uns die Künstler auch preislich entgegen, weil sie gern in der Sammlung des Landes vertreten sein wollen“, sagt die Kunstwissenschaftlerin. Über die Jahre sei die Kunstsammlung des Landes so kontinuierlich gewachsen und zähle mit 3 500 Einzelarbeiten inzwischen zu einer der wichtigsten Sammlungen zeitgenössischer Kunst im Land.

Von Stefanie Büssing