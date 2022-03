Land löst Brodkorb ab: Wer jetzt neuer Chef der Uni-Kliniken in MV wird

Rostock/Greifswald

Schon wieder ein neuer Chef für die Uni-Kliniken im Land: Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) beruft den ehemaligen Bildungs- und Finanzminister Mathias Brodkorb (ebenfalls SPD) als Aufsichtsratschef der Uni-Kliniken in Greifswald und Rostock ab. Das Land zieht damit offenbar Konsequenzen daraus, dass es Brodkorb nicht gelungen ist, die lange Liste an Problemen in beiden Häusern zu lösen.

Die Opposition im Schweriner Landtag – CDU, FDP und Grüne – hatte erst vor wenigen Tagen angekündigt, einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den Kliniken einsetzen zu wollen.

Krisen und kein Ende

Brodkorb hatte das Amt erst Ende 2019 übernommen, sollte die beiden Kliniken aus dem Krisenmodus führen: In Rostock zum Beispiel ist die Klinik nach erfolgreichen Jahren tief in die roten Zahlen gerutscht. Im Sommer 2021 sorgte dann ein Brandbrief von fast 50 Medizinern für Wirbel. Sie warfen der Klinikleitung und dem Aufsichtsrat vor, einen übertriebenen Sparkrus zu fahren. Besonders betroffen sei die Kindermedizin. Auch die niedergelassenen Kinderärzte in Rostock schlugen damals Alarm: Die Versorgung der Jüngsten sei gefährdet, an der größten Klinik das Landes stünden nicht mehr rund um die Uhr spezialisierte Kinderärzte bereit.

Im Schnellverfahren stellte das Land sieben Millionen Euro bereit, um die Probleme zu lösen. Bis heute – so Insider – sind sie es aber nicht. Brodkorb gab die Schuld an der schlechten Lage dem damaligen Vorstandschef Christian Schmidt, stellte ihn frei und ließ wegen angeblicher Verfehlungen gegen ihn ermitteln. Schmidt ging zum Jahresende schließlich gegen eine Millionen-Abfindung auf Uni-Kosten. Danach geriet Brodkorb zunehmend unter Druck: Protokolle sollen belegen sollen, dass Brodkorb für den Aufsichtsrat Spar-Druck gemacht hatte, Schmidt hingegen sogar vor den Folgen gewarnt haben soll.

Schweisfurth übernimmt

Nachdem nun auch ein Tarifstreit in der Logistik-Tochter der Uni-Klinik zu eskalieren droht, hat Martin offenbar genug: Am Dienstag will sie den neuen Aufsichtsratschef vorstellen: Tilmann Schweisfurth, ehemaliger Präsident des Landesrechnungshofes. „Er verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Universitätsmedizin im Land und ist gut vernetzt. Schweisfurth ist hervorragend geeignet, die beiden Universitätsmedizinen im Land zukunftsfest aufzustellen„, so Wissenschaftsministerin Martin.

Brodkorb war zuletzt durch eine Rüge des Deutschen Presserates aufgefallen: Er hatte für seinen Nebenjob als Autor beim Magazin „Cicero“ bei einem digitalen Treffen lesbischer Frauen „undercover“ recherchiert und sich dort als Lesbe „Uschi“ ausgegeben. Der Pressekodex stellt hierzu fest: „Verdeckte Recherche ist im Einzelfall gerechtfertigt, wenn damit Informationen von besonderem öffentlichen Interesse beschafft werden, die auf andere Weise nicht zugänglich sind.“ Dies war im Fall „Uschi“ laut Presserat nicht gegeben.

