Land rettet erneut die MV Werften – doch die Zukunft ist ungewiss

Windkraft-Plattformen oder Forschungsschiffe sollen die Werften künftig bauen – nur ein frommer Wunsch der Landesregierung? Ob mehr Geld des Staates überhaupt helfen kann, soll sich in einem Gespräch mit dem Genting-Konzern am Freitag entscheiden.

Wieder sind die MV Werften in Not. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU, r.) erinnert an die besseren Zeiten. Hier mit MV-Werften-Chef Peter Fetten bei einem früheren Termin. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa