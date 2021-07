Das Umweltministerium rechnet vermehrt mit Unwettern im Nordosten. Es drohen mehr Küstenabbrüche und lokale Überflutungen. Das Innenministerium schafft leistungsstarke Spezialpumpentechnik an. Wie sich MV wappnet.

Land unter? Experten erwarten Starkregen-Chaos auch zunehmend in MV

Extremwetter - Land unter? Experten erwarten Starkregen-Chaos auch zunehmend in MV

Extremwetter - Land unter? Experten erwarten Starkregen-Chaos auch zunehmend in MV