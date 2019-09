Schwerin

Das Land Mecklenburg-Vorpommern will das historische Postgebäude in der Altstadt von Schwerin kaufen. Der Finanzausschuss des Landtags hat am Donnerstag dem Kauf zugestimmt. 2008 hatte es die Deutsche Post an eine Immobiliengesellschaft in Luxemburg verkauft. Seit mehreren Jahr steht das über 100 Meter lange Gebäude leer.

Jetzt will das Land die alte Post für 4,5 Millionen Euro kaufen. Der Grund: Die Mitarbeiter der Landesverwaltung würden mehr Platz brauchen. Zuvor müsse das denkmalgeschützte Gebäude jedoch saniert werden.

Von OZ