Schwere See bei der CDU MV: Der Rückzug von Philipp Amthor als Kandidat für den Landesvorsitz und die Präsentation des Nachfolgers Michael Sack sorgt für Nachbeben. Grund: Der amtierende CDU-Landeschef Eckhardt Rehberg hat die Rochade offenbar im Alleingang vollzogen, den Vorstand außen vor gelassen. Seine Stellvertreter Martina Liedtke und Sascha Ott sowie der CDU-Fraktionschef im Landtag, Torsten Renz, wussten davon nichts.

Für solche Spielchen stehe sie nicht zur Verfügung, erklärt Liedtke, die bereits als stellvertretende CDU-Vorsitzende zurückgetreten ist. „Es wäre genug Zeit gewesen“, sagt sie, „um in Gremien zu beraten.“ Amthor hätte sich zurückziehen, später der Landesvorstand über den Vorschlag Sack entscheiden können.

Liedtke : „Es gibt Regeln, die eingehalten werden müssen“

So aber seien viele im Raum überrumpelt worden. Das könne sie CDU-Mitgliedern an der Basis nicht vermitteln. „Es gibt Regeln, die eingehalten werden müssen“, so Liedtke. „Mir geht es um die Art und Weise.“

Mit Michael Sack selbst, Landrat in Vorpommern-Greifswald, habe dies nichts zu tun. Den halte sie „für einen sehr guten Kandidaten, besser als Philipp Amthor“. Das ganze Procedere habe allerdings auch Schaden für die frühere Kandidatin Katy Hoffmeister gebracht.

Rehberg hatte bereits erklärt, dass er den Kandidaten-Wechsel „auf meine Kappe“ nehme. Auch sein zweiter Stellvertreter, Sascha Ott, erklärt: „Ich wusste davon nichts.“ Er sei Rehberg jedoch „dankbar für die schnelle und unorthodoxe Lösung“. Am 7. August soll Michael Sack zum neuen CDU-Landesvorsitzenden gewählt werden.

Von Frank Pubantz