Schwerin

Die SPD bringt noch einmal Schwung in die Debatte um die Änderung des Bestattungsgesetzes von Mecklenburg-Vorpommern. Fraktionschef Thomas Krüger kündigte am Montag in Schwerin überraschend an, dass für die am Mittwoch im Landtag beginnende Beratung des Gesetzentwurfs und auch für die spätere Abstimmung die sonst übliche Fraktionsdisziplin für die SPD-Abgeordneten aufgehoben werde. „Damit sind bei diesen hochethischen Fragen auch fraktionsübergreifende Gruppenanträge möglich“, erklärte Krüger. CDU-Fraktionschef Wolfgang Waldmüller zeigte sich überrascht, äußerte sich aber zuversichtlich, dass der nach jahrelanger Vorbereitung gefundene Kompromiss für die Gesetzesänderung in der vorliegenden Form eine Mehrheit im Parlament finden wird.

Landesbestattungsgesetz regelt, wie und wo Beisetzungen stattfinden können

Das Bestattungsrecht ist Ländersache. Eine vom Landtag eingesetzte Expertenkommission hatte im November 2019 Vorschläge zur Reform des Landesbestattungsgesetzes vorgelegt, die sich aber nur zum Teil in dem von SPD-, CDU- und oppositioneller Linksfraktion nun vorgelegten Gesetzentwurf niederschlugen. So hatte die Linke auf eine spürbare Lockerung des sogenannten Friedhofszwangs für Urnenbeisetzungen gedrungen, was von der CDU allerdings abgelehnt wurde. Das liberalste Gesetz hat derzeit Bremen. Dort dürfen Angehörige zum Beispiel die Urne auf dem eigenen Grundstück beisetzen.

Von RND/dpa