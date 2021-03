Landeselternrat MV fordert sofortige Öffnung aller Schulen

Schwerin

Der Landeselternrat aus Mecklenburg Vorpommern fordert die sofortige Öffnung aller Schulen des Landes unabhängig von den Inzidenzen des Landes oder der Landkreise. Aus einer Pressemitteilung am Mittwoch geht hervor, dass der Vorsitzende des Rates Kay Czerwinski im Namen der Eltern des Landes die Bewältigung der Pandemie nicht zulasten der Bildung der Kinder weiterführen möchte.

Er beruft sich dabei auch auf Studien des Rostocker Tropenmediziners Prof. Dr. Emil Reisinger, die zeigen, dass Schulen keine Treiber der Infektion seien. „In der von Professor Reisinger vorgestellten Studie wurde nachgewiesen, dass kein Lehrer oder Erzieher durch Kinder in der Schule angesteckt wurden.“, sagt Phillip Scharping, zweiter stellvertretender Vorsitzender des LER (Landeselternrat) „und das zu einer Zeit, als es noch keine Maskenpflicht im Unterricht in Mecklenburg-Vorpommern gab!“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Länder wie Schweden oder Korea zeigen, dass die Bewältigung dieser Pandemie nicht zulasten der Bildung ihrer Kinder gehen muss.“, ergänzt Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrates. „Es ist jetzt an der Zeit die Schulen wieder vollständig für unsere Kinder zu öffnen, damit das Bildungsdefizit nicht noch größer wird. Wir müssen endlich lernen mit der Pandemie zu leben und Strategien entwickeln, die dieses ermöglichen. Weg von der Inzidenz gesteuerten Schulöffnung hin zu einer regional betrachteten Steuerung von Schulöffnungen.“, fordert Czerwinski.

Infektionsgeschehen regionaler betrachten

Czerwinski fordert, dass in einem Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern mit Landkreisen die doppelt so groß wie manche Bundesländer seien, das Infektionsgeschehen viel regionaler beobachtet werde. Regionale Ausbrüche haben in klar abgegrenzten räumlichen gebieten zur Aufhebung der Präsenzpflicht in einem ganzen Kreis geführt, so der Vorsitzende.

„Das Fazit von Professor Reisinger, dass es aus infektionsepidemiologischer Sicht keinen Grund für präventive oder reaktive Schulschließungen in MV gibt, bestärkt uns in unserer Forderung.“ So Phillip Scharping. Der Landeselternrat sieht die vom Bildungsministerium initiierte freiwillige Schnelltestung von Schülern als Mittel, den Pandemieverlauf zu verfolgen.

Die Testung der Schüler in der Schule, vor der Klasse, lehnt der Elternrat aus psychischen Gründen ab. Diese freiwilligen Testungen sollten im Beisein der Eltern in der elterlichen Wohnung stattfinden. Die Einschätzung der psychischen Belastung der Kinder nimmt der Landeselternrat auch vermehrt und im Besonderen in der Grundschule beim Thema Maskenpflicht wahr.

Nach Ausführungen von Dr. Armbrust, dem Leiter der Kinderklinik in Neubrandenburg, stellt diese Anordnung eine ernst zu nehmende psychische Belastung für Kinder ohne medizinische Notwendigkeit dar. „Es ist an der Zeit zu den Regelungen vor Weihnachten, mit einer Maskenpflicht lediglich auf Fluren im Schulgebäude, zurückzukommen.“, fordert Kay Czerwinski.

Von OZ