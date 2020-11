Schwerin

Der Vorsitzende des Landeselternrats, Kay Czerwinski, sieht im Distanzunterricht durchaus Chancen, das Land aber nicht auf einen zweiten Lockdown mit längeren Schulschließungen vorbereitet. Die Folgen wären für die Schüler in MV katastrophal.

Herr Czerwinski, sind Eltern im Homeschooling mit Homeworking zusammen überfordert?

Das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt Eltern, die sind damit überfordert und es gibt Eltern, die sind es nicht. Es hängt sehr vom Zeitfaktor der Eltern ab, von ihrem Bildungsstand und vom jeweiligen Schüler. Grundsätzlich sind Eltern aber Eltern und keine Lehrer. Von daher können sie nur unterstützend tätig sein. Das ist auch sehr abhängig vom Alter der Kinder. Es ist ein Riesenunterschied, ob das Grundschulkinder sind oder Sekundarstufe eins bis zwei. Aber Distanzunterricht ist schon eine große Herausforderung – für alle.

Funktioniert Distanzunterricht mit den digitalen Plattformen überhaupt?

Das ist sehr unterschiedlich. Je nachdem wie stark die Lernplattform in der jeweiligen Schule implementiert ist. Aber eine Plattform, die keine zeitsynchrone Interaktion zwischen Lehrern und Schülern ermöglicht, dient nur dazu, Aufgaben zu übermitteln und zu überprüfen, nicht um Unterricht zu geben. Die letzte Stufe der Plattform Its-Learning ermöglicht auch Videounterricht. Ich befürchte aber, dass der Impfstoff früher kommt als dieser digitale Entwicklungsschritt.

Lassen sich überhaupt einheitliche Aussagen treffen – man kann doch nicht jede Familie über einen Kamm scheren.

Nein, das ist von Familie zu Familie, von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Wir diskutieren in unserer Gesellschaft ständig über Gendersterne und so was, aber bei Schülern differenzieren wir nicht. Da werden Lösungen angeboten, die völlig weltfremd sind. Ein Lehrer hat die Möglichkeit, sich auf unterschiedliche Kinder einzustellen. Das haben die studiert, dafür werden Lehrer ausgebildet. Manche Eltern können das, andere nicht. Ich zum Beispiel konnte mit meinen Kindern keine Hausaufgaben machen und habe das zu Grundschulzeiten eingesehen.

Was muss sich ändern?

Wir müssen Jahrzehnte der Fehlentscheidungen und des Abwartens – also der verschlafenen Transformation – überspringen. Weil wir nicht nur die digitalen Endgeräte benötigen, sondern auch die richtige Nachschulung. Der Samen für diese Entwicklung ist gelegt. Der Schritt, der ohne Corona in zehn bis 15 Jahren gegangen worden wäre, muss jetzt in zwei Jahren gemacht werden. Vielleicht sollten wir in dieser Krise endlich mal erkennen, wie wichtig der Lehrerberuf ist und wie wichtig es ist, dass wir gute, ganzheitlich und zeitgemäß geschulte Lehrer haben.

Was passiert, wenn es erneut zu längeren Schulschließungen kommt?

Dann werden wir ein Riesenproblem haben. Weil der Stoff, der im ersten Lockdown versäumt wurde, immer noch nicht aufgeholt wurde. Das betrifft alle Jahrgänge. Die Abschlussklassen kriegen dann enorme Probleme. Ein Leipziger Professor hat in einer Studie 13 000 Kinder zum Lockdown befragt, von denen 13 000 Kinder gesagt haben, dass ihnen Schule gefehlt hat. Wir werden bei einem zweiten Lockdown massive soziale Probleme bekommen. Wir müssen alles dafür tun, das soziale Umfeld der Kinder zu erhalten. Wir sind nicht auf einen zweiten Lockdown vorbereitet.

Ist Distanzunterricht nicht auch eine Chance?

Ja, selbstverständlich. Das hat dieses Land auch bereits verstanden. Wir haben ja das Haleo-Projekt Hochschule Wismar und der Berufsschule Waren laufen. Das System funktioniert auch. Jetzt sind wir gezwungen, in die skandinavischen Länder zu gucken. Wir müssen nur handeln und die richtigen Konsequenzen ziehen. Als Flächenland zum Beispiel in Bezug auf die Berufsschulen. Man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Wenn wir in die Universitäten schauen, die das seit Monaten praktizieren. Da funktioniert es. Auch wenn man Schüler und Studenten nicht gleichsetzen darf.

Von Michael Meyer