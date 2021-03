Der Landeselternrat fordert eine Abkehr von der Regelung, dass Präsenzunterricht an Schulen nur in Regionen stattfinden darf, in denen die Inzidenz unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt. Er fordert neue Konzepte, die über die Öffnung oder Schließung entscheiden.