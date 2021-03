Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommerns Schulen droht nach Einschätzung des Landeselternrats eine Ungleichbehandlung von Schülern in Klasse eins bis sechs. In Regionen mit einer Corona-Inzidenz von über 50 erhalten die Kinder neuerdings „freiwilligen Präsenzunterricht“, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums in Schwerin am Dienstag bestätigte.

Wer zu Hause bleibt – die Präsenzpflicht ist mit Blick auf die Pandemiebekämpfung aufgehoben –, bekommt keinen Distanzunterricht mehr wie vor den Winterferien, sondern lediglich „Aufgabenpakete“. Ein Recht auf Distanzunterricht haben nur noch chronisch kranke Kinder.

„Recht auf Bildung ist Grundrecht“

Für den Vorsitzenden des Landeselternrates, Kay Czerwinski, ist dies hochproblematisch. „Das geht nicht. Das Recht auf Bildung ist ein Grundrecht. Das muss umgesetzt werden, bei allem Verständnis für Kapazitätsprobleme“, sagte er.

„Ich verstehe ja, dass Lehrer nicht beides leisten können: eine halbe Klasse unterrichten und für die andere Hälfte Distanzunterricht organisieren.“ Deshalb müssten andere Wege gefunden werden. Kindern, die wegen der Pandemie zu Hause bleiben, drohe sonst eine „ganz klare Benachteiligung“.

Vorschlag: Änderung der Unterrichtsorganisation

Czerwinski schlug eine Änderung der Unterrichtsorganisation vor. Die Präsenzpflicht sollte nicht zwingend bei einer Inzidenz von 50 aufgehoben werden. Auch andere Faktoren sollten berücksichtigt werden. Werde sie doch aufgehoben, wäre ein verbindlicher Wechselunterricht für alle Beteiligten besser. Für Kinder bis Klasse sechs, die gerade keinen Unterricht haben, solle es eine Betreuung geben. So könnten die Gruppen verkleinert und das Ansteckungsrisiko ohne Benachteiligung einer ganzen Gruppe verringert werden.

Am Montag waren nach Angaben des Bildungsministeriums landesweit 62,3 Prozent der Grundschüler in der Schule. In den Klassen fünf und sechs waren es 58,6 Prozent.

