Landeskriminalamt: Trickbetrüger blitzen bei Senioren in MV häufiger ab

In Mecklenburg-Vorpommern sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres bereits 1368 Trickstraftaten zum Nachteil älterer Menschen bei der Polizei angezeigt worden. Das sind 41 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, in dem 971 Fälle angezeigt wurden, teilte das Landeskriminalamt am Donnerstag anlässlich des Tags der Senioren am 21. August mit.

Erfreulicherweise hätten Senioren in diesem Jahr bislang nur in 98 Fällen Geld oder Wertsachen an die Trickbetrüger übergeben. Bei 92,8 Prozent der Fälle (2019: 91,3 Prozent) sei es beim Versuch geblieben.

Schadenssumme bleibt in etwa konstant

Von Januar bis Ende Juli 2020 entstand den Opfern ein Gesamtschaden von rund 794 000 Euro. Im gesamten Jahr 2019 beliefen sich die Schäden auf rund 1,552 Millionen Euro. Da die Fallzahlen im laufenden Jahr im Vergleich zu 2019 ansteigen, die Quote der Vollendungen jedoch geringer ist, rechnet das Landeskriminalamt derzeit mit einer ähnlichen Gesamtschadenssumme wie 2019.

In einem Drittel (33,6 Prozent) der Fälle versuchten es die Betrüger mit der Masche „Verwandtschaft/Bekanntschaft“, worunter auch der Enkeltrick fällt. Diese Vorgehensweise wurde 2019 noch in jedem zweiten Fall angewendet (50,5 Prozent).

Gewinnspielbetrüge nehmen zu

Auch die Betrugsmasche mit falschen Amtspersonen wie Polizist, Vollstreckungsbeamter oder Anwalt kam seltener vor (2020: 17,5 Prozent der Fälle, 2019: 23,7 Prozent). Zugenommen hat hingegen die Masche des Gewinnspielbetrugs (2020: 23,6 Prozent der Fälle, 2019: 16,1 Prozent). In Verbindung mit dem Coronavirus kam es laut Landeskriminalamt in MV bislang nur vereinzelt zu Trickstraftaten zum Nachteil älterer Menschen.

Die Polizei rät unter anderem, misstrauisch zu sein, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Sobald der Gesprächspartner Geld fordert, sollte der Telefonhörer aufgelegt werden. Der Angerufene sollte keine Details zu seinen familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgeben und niemals Geld an unbekannte Personen übergeben.

Von epd