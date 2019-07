Schwerin

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) will die jährlichen Landeszuschüsse für die Beratung homosexueller Menschen ab kommendem Jahr um 90.000 Euro auf 170.000 Euro erhöhen. Obwohl schon viel erreicht worden sei bei der Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Lebensweisen, gebe es weiterhin Vorurteile und Anfeindungen, sagte die Ministerin am Freitag im Vorfeld des 17. Christopher Street Days (CSD), der am Sonnabend (20. Juli) in Rostock gefeiert wird. Der Einsatz für Toleranz und Akzeptanz unterschiedlicher sexueller und geschlechtlicher Identitäten bleibe deshalb eine wichtige Aufgabe.

Geld für Anlaufstellen und Aufklärungsarbeit

Das Geld werde den Anlaufstellen und der Aufklärungsarbeit zugutekommen, sagte Drese. Damit solle das Engagement der vielen Mitglieder und Ehrenamtler in den Vereinen, aber auch im Landesverband der Lesben und Schwulen MV unterstützt.

17. CSD in Rostock

Der 17. CSD in Rostock steht am Sonnabend unter dem Motto „Remember Stonewall - Stolz trotz Vorurteil“. Damit soll für Gleichberechtigung demonstriert und ein Zeichen gesetzt werden für Toleranz gegenüber trans- und gleichgeschlechtlichen Lebensweisen. In MV gibt es in diesem Jahr drei CSD-Umzüge. Neben Rostock feierte die Community in Schwerin bereits im Juni und in Neubrandenburg erstmals im August.

RND/epd