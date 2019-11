Rostock

Es wird wieder getanzt in Rostock: Am Sonnabend treffen sich mehr als 800 Gäste aus MV zu einer glamourösen Ballnacht in der Stadthalle. Stargast beim 27. Landespresseball wird die schwedische Sängerin Emilia sein, die 1998 mit ihrem Hit „Big Big World“ weltbekannt wurde. Durch den Abend führt wie schon in den vergangenen Jahren Moderatorin Victoria Hermann.

Die OZ berichtet am Sonnabend ab 18 Uhr auf www.ostsee-zeitung.de/presseball in einem Liveblog vom größten gesellschaftlichen Ereignis des Landes: mit vielen Texten, Videos und Impressionen, darunter natürlich Bilder der schönsten Kleider auf dem roten Teppich.

Weitere tolle Veranstaltungen im Land

Am Wochenende gibt es im Land etliche weitere attraktive Veranstaltungen: An vielen kleinen und großen Orten wird Karneval gefeiert, so in Grevesmühlen und Klütz, in Satow ( Landkreis Rostock) und Richtenberg ( Landkreis Vorpommern-Rügen) oder auch in Heringsdorf und Zinnowitz auf Usedom.

In Ahrenshoop gehen am Samstag die Filmnächte mit einer Preisverleihung zu Ende. Eine prominente Jury aus Moderator Max Moor, Schauspieler Henry Hübchen und der Schauspielerin Kathrin Angerer vergibt den Preis für den besten Film. Zudem kürt das Publikum einen Gewinnerfilm und das beste Drehbuch sowie die beste Regie werden mit einem Förderpreis geehrt.

Kulinarisch geht es außerdem in Rostock zu: Bei der Gastro treffen sich in der Hansemesse rund 270 Produzenten und Zulieferern aus der Gastronomie. Es ist die größte Branchenschau dieser Art im Nordosten.

