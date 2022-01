Schwerin

Genau ein Windrad mehr steht nach Ablauf des Jahres 2021 in MV. 19 Anlagen seien neu errichtet, 18 alte aber abgebaut worden. Damit sind es weiterhin weniger als 2000. Das könnte sich bald rigoros ändern. Mit Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hat sich nun erstmals ein Mitglied der Landesregierung zum Zwei-Prozent-Ziel für Windkraftausbau in MV bekannt.

Man habe „mit Bedacht“ im Koalitionsvertrag die zwei Prozent „nicht aufgeschrieben“, sagte Meyer auf eine Anfrage von Hannes Damm (Grüne) im Landtag. „Das heißt aber nicht, dass wir es nicht erreichen wollen.“ Schnell schiebt er nach: „Man muss bei diesem Thema vorsichtig sein, ob man seine Ziele auch erreicht.“ Als Damm fragt, ob zwei Prozent „Wunsch“ seien, nickt der Minister.

Meyer: „Wir müssen schneller werden in der Praxis“

Windräder auf zwei Prozent der Landesfläche würde etwa eine Verdreifachung zum jetzigen Stand bedeuten. Diese Zahl haben SPD und Linke offenbar bisher bewusst vermieden. Die Ampel-Koalition im Bund dagegen sieht dieses Ausbau-Ziel dagegen als Minimum auf dem Weg zum angestrebten Ziel Klimaneutralität. Auch die MV-Regierung erklärte wiederholt: Man wolle schnell klimaneutral sein und möglichst nur noch erneuerbare Energien nutzen.

„Es ist in der Tat unbefriedigend, was den Ausbau der Windkraftanlagen angeht“, erklärt Meyer im Landtag. Die Ausweisung von Eignungsflächen sei in MV „ein zäher Prozess“, das liege an viel zu langen Genehmigungsverfahren und Problemen mit der Raumordnung. Auch zuvor schob Meyer die Verantwortung gern auf Berlin: Man brauche den „Rechtsrahmen des Bundes, um auch in MV unsere Hausaufgaben besser machen zu können“.

Allerdings musste der Minister kürzlich im OZ-Gespräch einräumen: Dass die Genehmigungszeiten für Windräder in MV bundesweit am längsten sind, liege auch in schlechter Abstimmung zwischen Behörden hier. „Wir müssen diskutieren, wie wir einfach schneller werden können in der Praxis“, sagt er im Landtag.

Vorstoß mit Nachbarländern zu Netzentgelt-Novelle

Wichtig sei ihm beim Vorantreiben des Windkraft-Ausbaus, dass Kommunen, auf deren Flächen die Anlagen stehen, mehr davon profitieren müssen. Mit Brandenburg und Schleswig-Holstein plane man zudem einen Vorstoß zur Umverteilung der Netzentgelte. Ziel sei es, Strompreise hier im Norden zu senken. „Bürger fragen mich, warum zahle ich mit die höchsten Strompreise bundesweit, wenn wir hier erneuerbare Energien einspeisen?“, berichtet der Minister. Darauf müsse er eine Antwort geben.

Meyers Aussagen zum Windkraft-Ausbau lösen verschiedene Reaktionen aus. „Wir begrüßen das klare Bekenntnis des Ministers“, sagt Johann Georg Jaeger, Landesverband für erneuerbare Energien. „Wir brauchen dringend die zwei Prozent.“ Denn ohne den Ausbau der Windenergie wäre die Stromversorgung mit erneuerbaren Energien nicht realistisch. Aktuell seien 0,7 bis 0,8 Prozent der Landesfläche mit Windrädern bestückt, so Jaeger.

„Guter Schritt in die richtige Richtung“

Zustimmung auch von Andree Iffländer vom Verein Windenergy Network. „Ich finde richtig, dass man sich ein solches Ziel setzt“, sagt er. Besser wäre aus seiner Sicht sogar mehr, damit es am Ende auch zwei Prozent werden. Deutschland habe sich vorgenommen, bis 2030 auch aus der Kohlekraft auszusteigen, aus Kernkraft sowieso. Da brauche es Alternativen.

OZ-Kommentar zu MV will Windkraft stark ausbauen: Politik muss Akzeptanz schaffen

„Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung“, kommentiert Hannes Damm von den Grünen. MV sollte bei der Energiewende „entschlossen mit vorangehen und dann auch finanziell von der Entwicklung profitieren“. Damm fordert einen Plan, der aufzeigt, wie die zwei Prozent Windkraft erreicht werden können.

Freier Horizont: Windräder jetzt schon eine Zumutung

Protest kommt von Norbert Schumacher, Bürgerinitiative Freier Horizont. „Die Zumutung ist jetzt schon sehr groß.“ Er wünsche sich mehr Vernunft: „Auch mit einer Verdopplung der Flächen kann man das Klima nicht retten.“ Schumacher fordert: Die Offshore-Windräder in der Ostsee müssten für MV mitgerechnet werden. „Das wäre nur fair.“

Der Windkraft-Ausbau in MV stockt seit Jahren. Im Vergleich der Bundesländer ist der Nordosten von einem Spitzenplatz ins Mittelfeld abgerutscht. Im November hatte Umweltminister Till Backhaus (SPD) angekündigt, auf landeseigenen Flächen hunderte Windkraft- und Solaranlagen anbauen zu wollen, um das Klimaziel zu erreichen. Ziel sei eine landeseigene Energieversorgung.

Von Frank Pubantz