Landesregierung bringt Unimedizinen Rostock und Greifswald auf Linie

Rostock/Greifswald

Sparzwang auf Kosten von Patienten und Beschäftigten, dubiose Boni für Chefärzte, Korruptionsverdacht: Gut zwei Jahre nach Bekanntwerden von Vorwürfen gegen den Vorstand der Universitätsmedizin Rostock (UMR) hat eine Expertenkommission im Auftrag des Bildungsministeriums am Mittwoch ihren Abschlussbericht zur Neuausrichtung auch der Universitätsmedizin Greifswald ( UMG) vorgelegt. Tenor: Nicht alles war gut an den Kliniken, in Zukunft sollen sie verstärkt kooperieren.

Kommission: Patientenwohl geht vor Gewinn

Harald Terpe: weg von der Ökonomisierung von Krankenhäusern Quelle: Wolfgang Thiel

Anzeige

90 Seiten umfasst der Bericht, den Kommissionschef Harald Terpe, Arzt und langjähriger Grünen-Bundestagsabgeordneter, vorstellte. Man habe seit Oktober 2018 Akten durchforstet und viele Interviews mit Mitarbeitern geführt. Am Ende ist Kritik in einer Reihe von Empfehlungen für die Zukunft verpackt. So sollen UMR und UMG nach „ethischen Gesichtspunkten“ geführt werden, etwa bei Chefarztverträgen mit Bonuszahlungen. War das bisher nicht der Fall? Als er mit seiner Arbeit begonnen habe, nicht, sagt Terpe. Künftig soll es bei Chefarztverträgen MV-weit einheitliche Regeln geben, wobei Boni als Leistungsanreize nachrangig sein sollen.

Weitere OZ+ Artikel

Mehr lesen: Es gibt noch einiges zu tun an den Unimedizinen

Wer große Aufklärung erwartet hat, wird enttäuscht. Denn der Bericht kommt nach zwei Jahren, in denen bereits vieles an den Unimedizinen verändert worden sei. So rät die Terpe-Kommission zu einer „ethisch tadellosen Unternehmenskultur“. Da sei man längst auf dem Weg, heißt es von den Ärztlichen Vorständen in Rostock und Greifswald, Prof. Christian Schmidt und Prof. Claus-Dieter Heidecke. Fixiert ist jetzt auch die „Strategie der schwarzen Null“. Die Kliniken müssen keine Gewinne machen, sondern sollen als Maximalversorger alles Mögliche für das Patientenwohl tun. Es dürfe „keine Konzentration auf rein ökonomische Interessen geben“, so Terpe. Das Ministerium hat die wesentlichen Empfehlungen bereits übernommen.

Korruptionsverdacht an Rostocker Uni-Medizin: Christian Schmidt ist wieder Klinik-Chef

Millionen-Verlust: Warum Rostocks Uni jetzt mehr operieren soll

Unimedizin-Skandal in Rostock: Ministerin spricht von Konsequenzen

UMR und UMG sollen künftig noch enger zusammenarbeiten – in Forschung, Lehre, Pflege, Krankenhausversorgung. Mitte September tagen beide Aufsichtsräte erstmals gemeinsam. Gegen eine Fusion beider Standorte sprechen sich aber sowohl die Kommission als auch Mathias Brodkorb, Aufsichtsratschef beider Unimedizinen und bis 2016 Bildungsminister, aus. Das Land leiste sich mehr solche Versorgung als andere; dies solle auch so bleiben.

Klare Kritik richtet die Kommission zum Thema Geld an die Politik. Die beiden öffentlichen Häuser seien deutlich unterfinanziert, etwa bei Notfallversorgung oder Weiterbildung. In der Gesamtschau könne dies „nicht ohne negative Folgen für Forschung und Lehre sein“, heißt es im Bericht. Im bundesweit geltenden System der Vergütung nach Fallpauschalen sollten sie bessergestellt werden, so Brodkorb. Dies sei schon deshalb wichtig, weil die beiden Häuser auch die künftigen Ärzte für alle Krankenhäuser ausbilden, so Terpe.

Klinikspitzen sollen Mitarbeiter besser motivieren

Wirtschaftlich hat sich die UMG zuletzt wieder positiv entwickelt, während die UMR in die roten Zahlen rutschte. Bis 2018 war dies noch andersherum. Rostock hatte die Zahl stationärer Behandlungen binnen vier Jahren um ein Viertel auf rund 45 300 erhöht. Ob auch das Land mehr Geld zur Verfügung stellen sollte? Terpe findet schon.

Wichtig sei auch, die Motivation und Gewinnung von Mitarbeitern zu verbessern, schreiben Terpe und Co. den Kliniken ins Stammbuch. Dies geschehe, versichern die Vorstandschefs Schmidt und Heidecke. Nur sei es eben schwer, etwa in der Pflege neue Mitarbeiter zu gewinnen. Jüngere ziehe es mehr zu kleinen Krankenhäusern, weil da der Stress geringer sei.

Von Frank Pubantz