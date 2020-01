Rostock

Die Schweriner Landesregierung drängt auf einheitliche Kurtaxen in Mecklenburg-Vorpommern. Es herrscht viel Durcheinander. 72 anerkannte Erholungsorte im Land dürfen – jeder für sich allein – die Abgabe für die Finanzierung der Tourismus-Infrastruktur kassieren. „Das ist der totale Irrsinn. Wenn ich im Nachbarort am Strand spazieren will, muss ich als Einheimischer dort Kurtaxe zahlen“, sagt Peter Usemann, parteiloser Bürgermeister in Zinnowitz auf Usedom. Kommen seine Großeltern aus Sachsen zu Besuch, müsste seine Gemeinde sie ebenfalls zur Kasse bitten. Die Beträge liegen, je nach Gemeinde, meist bei zwei bis drei Euro je Tag und Gast.

Bis zum Juni sollen in MV Modellregionen die Arbeit aufnehmen – mit dem Ziel, eine einheitliche Abgabe einzuführen. Die gilt dann nicht nur in einzelnen Gemeinden, sondern in der gesamten Region. Im Gegenzug sollen auch Gäste in Orten zur Kasse gebeten werden, in denen bisher noch keine Abgabe fällig ist. Urlaubsziele ohne Kur-Status dürfen die nicht erheben. In dem Modellversuch sind nach dem sogenannten Standarderprobungsgesetz allerdings Ausnahmen möglich.

Land bezahlt Kümmerer für Testregionen

Die Größe der Modellgebiete orientiert sich an den bestehenden Tourismusregionen Usedom, Rügen, Fischland-Darß-Zingst, Boltenhagen/ Wismar und Mecklenburger-Seenplatte. Das erklärte unlängst Stefan Rudolf ( CDU), Staatssekretär im zuständigen Wirtschaftsministerium. Die Testregionen sollen neben der Einheits-Kurtaxe auch gemeinsame Ideen für Öffentlichen Nahverkehr, Radwege und andere Infrastruktur-Vorhaben entwickeln und umsetzen. Landesweit sollen drei „Kümmerer“ die Zusammenarbeit befördern. Deren Stellen bezahlt größtenteils das Land. Die Modellregionen sind auf maximal zwei Jahre angelegt, am Ende sollen dauerhafte Änderungen stehen.

Kirchturmdenken breitet sich aus

„Das muss jetzt funktionieren, sonst wird das nie etwas“, sagt Holger Kliewe ( CDU), Landtagsabgeordneter und Bürgermeister in der Gemeinde Ummanz auf Rügen. Seit fast 20 Jahren gab es immer wieder Anläufe für Tourismusregionen mit einheitlichen Abgaben, bisher ohne durchschlagenden Erfolg. „Andere Regionen machen uns vor, wie das geht“, sagt Kliewe. Tirol, Schwarzwald und Bayerischer Wald hätten ähnliche Modelle erfolgreich umgesetzt. Auf der Insel Rügen, wo es Streit zwischen Kommunen um die gemeinsame Tourismuszentrale gibt, gehe die Entwicklung dagegen zurück in Richtung „Kirchturmdenken“, kritisiert Kliewe. Die Modellregionen seien eine Chance, verkrustete Strukturen aufzubrechen.

Hinterland-Orte gewinnen dazu

„Das ist eine sehr positive Sache“, meint auch Benjamin Heinke ( CDU), Bürgermeister in Ahrenshoop, zu dem Modellversuch. ÖPNV-Projekte und Radwege ließen sich allerdings leichter umsetzen als Einschnitte beim Geld. „Große Urlaubsorte werden etwas abgeben, Orte im Hinterland bekommen mehr“, sagt der Zinnowitzer Bürgermeister Usemann. Es werde nicht leicht, alle Beteiligten zu überzeugen, schätzt er. Die bestehende Kleinstaaterei ließe sich aber gegenüber den Gästen nicht mehr rechtfertigen.

