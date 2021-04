Die Ministerpräsidentin des Landes MV Manuela Schwesig besucht am Sonnabend 10.04.2021 in Rostock das Schnelltestzentrum am Kröpeliner Tor Center. Das Land Mecklenburg Vorpommern setzt bei der Bekämpfung des Coronavirus insbesondere auf eine Kombination aus Impfen und Testen. Dazu ruft es seine Bürger immer wieder dazu auf, die bekannten AHA-Regeln im Alltag einzuhalten und möglichst wenige Kontakte zu pflegen. Hinsichtlich überzeugte sich die Regierungschefin im Verlauf des Tages an verschiedenen Orten von der Wirksamkeit der Strategie ihres Landes. So besuchte sie neben dem Testzentrum am Nachmittag auch noch ein Impfzentrum. *** The Prime Minister of the State of MV Manuela Schwesig visits on Saturday 10 04 2021 in Rostock the rapid t Quelle: via www.imago-images.de