Landesweiter Impftag mit vielen Aktionen in MV

Schwerin

Mit besonderen Impfaktionen im ganzen Land wollen die Gesundheitsbehörden an diesem Freitag die noch nicht geimpften Menschen dort abholen, wo sie gerade sind: beim Shoppen, beim Bibliotheksbesuch oder beim Sightseeing. So wird ein Impfbus vor dem Einkaufszentrum Markant in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) stehen. Am Impfzentrum in Wismar will der Studentenclub mit Musik und einem Getränkewagen Impfwillige anlocken.

Bei besonderen Aktion impfen lassen

In Rostock-Warnemünde wird am Gleis 4 des Bahnhofs geimpft, in Schwerin an der Siegessäule beim Schloss, in Stralsund im Einkaufszentrum Strelapark, in Greifswald im Shoppingcenter Elisenpark. Rostock organisiert Impfgelegenheiten in der Stadtbibliothek und bei der Jüdischen Gemeinde. In Neustrelitz ist der Anti-Corona-Piks im Landeszentrum für erneuerbare Energien (Leea) möglich.

In Mecklenburg-Vorpommern sind etwa 400 000 Menschen noch nicht gegen das Coronavirus geimpft, obwohl sie es könnten. Bisher haben gut 60 Prozent der Bevölkerung den vollständigen Impfschutz. Von den über 60-Jährigen sind es rund 82,5 Prozent, von den 18-bis 59-Jährigen knapp 62 Prozent. Das gilt als zu wenig, um die im Herbst und Winter befürchtete vierte Welle flach zu halten. Der Virologe Christian Drosten äußerte die Befürchtung, dass es im Oktober und November wieder zu Kontaktbeschränkungen kommen könnte, um die Krankenhäuser vor Überlastung zu bewahren.

Von RND/dpa