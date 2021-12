Landgericht Schwerin: Medizinerin aus Kirgistan räumt Betrugsvorwürfe ein

Am Landgericht Schwerin hat am Dienstag der Prozess gegen eine 42-jährige Medizinerin aus Kirgistan begonnen. Sie soll mit gefälschten Papieren ihre Zulassung in Deutschland erwirkt und in MV und Bayern somit Honorare und Fördergelder in Höhe von rund 837 000 Euro zu Unrecht bekommen haben.