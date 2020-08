In Schwerin und Schönberg gibt es neue Corona-Fälle an Schulen, mehr als 200 Kinder müssen in Quarantäne. Wenn sich Familien nicht daran halten, dürfen die Behörden die betroffenen Schüler in Obhut nehmen. Damit jedenfalls droht der Landkreis Ludwigslust-Parchim in einem Schreiben. Kinderschützer und Ärzte warnen vor überzogenen Maßnahmen.