Landkreis Rostock: Autohalter setzen auf alte Kennzeichen

Güstrow

Seit zehn Jahren gibt es den Landkreis Rostock, der 2011 aus den Altkreisen Bad Doberan und Güstrow zusammengewachsen ist. Seitdem gibt es auch das neue Kennzeichen LRO. Allerdings hat es sich bei den Autohaltern noch nicht durchgesetzt.

In einem Monat werden etwa 2905 Fahrzeuge im Landkreis Rostock zugelassen, im Jahr sind es rund 34 800. Die Altkreise Bad Doberan und Güstrow bestehen auf den Autokennzeichen weiter fort. Seit 2013 können die alten Kennzeichen wieder vergeben werden. Wie der Landkreis Rostock mitteilt, sind 57 874 Fahrzeuge unterwegs, die das Kürzel DBR tragen. Damit ist es das weitverbreitetste Kennzeichen im Landkreis, gefolgt von LRO mit 50 719 Zulassungen. An dritter Stelle steht GÜ, mit dem 49 004 Fahrzeuge fahren.

Aber auch die Kennzeichen für die Altkreise Bützow (BÜZ), Teterow (TET) und Rostock-Land (ROS) sind noch im Landkreis vertreten. Mit Letzteren sind 19 211 Fahrzeuge angemeldet, für Teterow machen 8604 Fahrzeughalter noch Werbung und für Bützow sind es 7019.

Häufig nachgefragte Kombinationen seien laut Auskunft des Landkreises Rostock die Kombination mit personenbezogenen Kennzeichen wie Name und Geburtsdatum. Witzige Kombinationen wie in Nordwestmecklenburg scheint es hier nicht zu geben. Dort werden Kennzeichen wie WIS-KY oder WIS-MA nachgefragt.

Die Kosten für ein Wunschkennzeichen betragen im Landkreis Rostock 10,20 Euro. „Nicht zulässig sind die Buchstabenkombinationen BH, HJ, KZ, NS, SA, SD, SS, IS und als Zahlenkombination die 18 und 88.“ In rechten Kreisen stehen die Zahlen ihrer Position im Alphabet entsprechend für die Anfangsbuchstaben A und H beziehungsweise HH, womit Adolf Hitler und der verbotene Hitlergruß gemeint sind. Die genannten Buchstaben-Verbindungen können in Verbindung mit dem Nationalsozialismus und dem Islamischen Staat gebracht werden und sind daher verboten.

Die Zulassung eines Autos ist nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. Weitere Informationen auf www.landkreis-rostock.de.

Von Anja Levien