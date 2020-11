Kritzmow

Wer in diesen Tagen mal schnell etwas im Amt oder Rathaus erledigen will, wird meist vor verschlossenen Türen stehen. Die Corona-Krise beeinflusst derzeit massiv die Arbeit in den Behörden im Landkreis Rostock. Fast alle Ämter gewähren den Zugang zu den Gebäuden nur mit einem entsprechenden Termin nach vorheriger Anmeldung. Die OSTSEE-ZEITUNG gibt eine Übersicht, wie die Ämter den Publikumsverkehr in der aktuellen Situation regeln.

Amt Warnow West: Das Amt mit Sitz in Kritzmow ist „für den normalen Besucherverkehr geschlossen“, heißt es. Bereits in der ersten Phase der Corona-Krise im März und April habe man das so gemacht, erklärt Amtsvorsteher Leif Kaiser. Nur wer einen Termin vereinbart habe, könne das Amt besuchen.

Anzeige

Um flexibler auf die Wünsche der Anwohner reagieren zu können, seien die Öffnungszeiten erweitert worden. Termine werden demnach jetzt von Montag bis Freitag vergeben. Zuvor hatte das Amt nur an drei Wochentagen geöffnet.

„Ich gehe davon aus, dass die Bürgerinnen und Bürger im Moment nur die notwendigsten Termine wahrnehmen werden“, sagt Kaiser. Persönliche Termine können telefonisch unter 038207 633 0 oder per E-Mail, amt@warnow-west.de, vereinbart werden.

„Ich gehe davon aus, dass die Bürgerinnen und Bürger im Moment nur die notwendigsten Termine wahrnehmen werden“, sagt der Amtsvorsteher des Amts Warnow West, Leif Kaiser. Quelle: Doris Deutsch

Dummerstorf: Bereits seit gut zwei Wochen sei der Zugang zum Verwaltungsgebäude in Dummerstorf ausgesetzt, erklärt Bürgermeister Axel Wiechmann. Die Ämter könnten jedoch nach Voranmeldung aufgesucht werden. „Ansonsten besteht das Risiko, dass Mindestabstände nicht eingehalten werden können“, betont Wiechmann.

Das normale Tagesgeschäft solle aufrechterhalten bleiben. Gemeindevertretungen und Ausschusssitzungen würden weiterhin durchgeführt, allerdings mit erweitertem Hygienekonzept, was etwa die Abstandsregeln betreffe. Auch für die insgesamt 23 Mitarbeiter des Amts gelten Vorgaben, wie regelmäßiges Lüften der Büroräume oder Händewaschen. Telefon: 038208 62 80 oder E-Mail: info@dummerstorf.de.

Sanitz: Beim ersten Lockdown im Frühjahr war das Sanitzer Rathaus vorübergehend komplett geschlossen. „Damals haben wir eine Corona-Dienstanweisung erarbeitet, die das Miteinander zum Schutz vor Infektionen regelt“, erklärt Bürgermeister Enrico Bendlin. Anschließend sei das Rathaus wieder geöffnet worden – für die Bürger allerdings nur nach einer Terminabsprache.

Lesen Sie auch:

„Das hat den Vorteil, dass wir weiterhin Ansprechpartner sein können, ohne im Haus Publikumsverkehr zu haben“, sagt Bendlin. Er habe den Eindruck, dass das Angebot auch gut angenommen werde. Lange Wartezeiten gebe es bei den Terminen nicht. Kontakt unter Tel. 038209 48 00 oder E-Mail info@gemeinde-sanitz.de.

Tessin: Einen anderen Weg geht das Tessiner Rathaus, das laut Bürgermeisterin Susanne Dräger trotz Corona-Krise das ganze Jahr über für die Bürger geöffnet war. „Mir ist es wichtig, den Bürgern zu signalisieren, dass unsere Türen geöffnet und wir weiterhin erreichbar sind“, betont die Bürgermeisterin. Schon im März sei deshalb im Eingangsbereich des Rathauses ein Büro eingerichtet worden, in dem alle Anfragen zentral auflaufen.

Das Büro sei zu den Öffnungszeiten immer besetzt, etwa mit einem Sachbearbeiter des Ordnungsamts. Bei anderen Anfragen, beispielsweise ans Einwohnermeldeamt, würden entsprechende Fachleute herbeigeholt. „Dadurch wollen wir verhindern, dass die Leute durchs Haus laufen.“ In den engen Gängen seien Abstandsregeln nicht immer einzuhalten. Vorherige persönliche Anmeldungen seien nicht notwendig.

„Mir ist es wichtig, den Bürgern zu signalisieren, dass unsere Türen geöffnet und wir weiterhin erreichbar sind“, betont die Bürgermeisterin von Tessin, Susanne Dräger. Quelle: Ove Arscholl

Darüber hinaus könnten viele Amtsgeschäfte auch online erledigt werden. Die entsprechenden Anträge – etwa Anträge auf Kita-Plätze oder An- oder Abmeldungen von Hunden – seien auf der Homepage des Amtes Tessin zu finden. Kontakt per Telefon unter 038205 78 123 oder per E-Mail: marion.ziolkowski@tessin.de.

Graal-Müritz: Das Rathaus ist in Graal-Müritz derzeit „für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung.

Bürgermeisterin Benita Chelvier bittet die Bürgerinnen und Bürger, vorab unbedingt einen Termin zu vereinbaren, wenn das Anliegen ein persönliches Erscheinen im Amt erfordert. Anfragen werden telefonisch unter 038206 81111 und per E-Mail, gemeinde.graal-mueritz@t-online.de, entgegengenommen.

Amt Rostocker Heide: Nur bei Fällen, die dringend bearbeitet werden müssen, sollte ein Termin mit dem direkten Kontakt zu den Amtsmitarbeiter vorgenommen werden, teilt der Vorsteher des Amtes Rostocker Heide, Bodo Kaatz, mit. Ansonsten werde um telefonische oder elektronische Kontaktaufnahme gebeten.

Wer das Amtsgebäude mit einem Termin betrete, müsse einen Mund-Nasen-Schutz tragen, Abstandsregeln einhalten und gesund sein. Telefon: 038201 5000, E-Mail: info@amt-rostocker-heide.de.

Amt Carbäk: Besucherverkehr ist im Gebäude des Amts Carbäk nur „ausschließlich mit Terminvergabe“ möglich, heißt es dort. Diese Regelung gilt bereits seit Anfang Mai. Interessenten sollen sich nach Möglichkeit zuvor ans entsprechende Fachamt wenden oder an die zentrale Telefonnummer 038204 718 0 beziehungsweise per E-Mail an poststelle@amtcarbaek.de.

Von Axel Meyer-Stöckel