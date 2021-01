Güstrow

Trickbetrüger haben eine Rentnerin im Landkreis Rostock um 300 000 Euro gebracht. Wie ein Polizeisprecher am Freitag in Rostock sagte, wurde die 86 Jahre alte Frau Opfer der sogenannten Schockanruf-Masche. Es handelt sich nach Einschätzung von Experten um eine der höchsten einzelnen Schadenssummen bei Betrügereien seit Monaten in Mecklenburg-Vorpommern.

Ein Unbekannter habe die Frau am Mittwoch angerufen und sich als ihr Sohn ausgegeben. Er habe einen schweren Unfall verursacht und brauche dringend Geld, um die Schäden zu regeln. Er könne nicht selbst zum Abholen kommen und werde einen befreundeten Rechtsanwalt als Boten schicken. Dieser habe dann das Geld bei der Frau zu Hause abgeholt. Erst als die Frau später ihren wirklichen Sohn anrief, flog der Schwindel auf.

Lesen Sie auch:

Im Nordosten häufen sich seit Wochen solche „Schockanrufe“. Zuletzt hatten Unbekannte Rentner in anderen Landkreisen um mehrere Zehntausend Euro betrogen. 2020 hatten Trickbetrüger im Nordosten mehr als 1,5 Millionen Euro erbeutet. In der Region um Rostock meldete die Polizei zuletzt etwa 40 solcher Trickbetrugsanrufe.

Von RND/dpa