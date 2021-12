Güstrow

Der Landkreis Rostock hat am Freitag auf die anhaltende hohe Anzahl der Coronainfektionen reagiert. Kinos, Theater, Schwimmbäder, Fitnessstudios und Indoorspielplätze sowie weitere Einrichtungen im Freizeit- und Kulturbereich im Landkreis Rostock bleiben ab Sonnabend, 4. Dezember, geschlossen.

Der Landkreis Rostock befindet sich seit sieben aufeinanderfolgenden Tagen in der Stufe „Rot“ der Corona-Warnstufen. Damit geht er als zweiter Landkreis nach dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern in die Warnstufe „Rot Plus“.

„Aufgrund der derzeitigen Infektionslage droht mit einer aktuellen Hospitalisierungsinzidenz und einer ITS-Auslastung der Stufe „Rot“ sowie einer täglich steigenden Sieben-Tages-Inzidenz eine Überlastung des Gesundheitssystems“, informiert der Landkreis Rostock. Letztere liegt am Freitagvormittag bei 498.

Folgende Einrichtungen und Bereiche sind von den Schließungen betroffen: Kino, Theater, Konzerthäuser, Opern, Diskotheken und Clubs sowie ähnliche Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen von tourismusaffinen Dienstleistungen (im Innenbereich), Indoorspielplätze, Schwimm- und Spaßbäder auch in Beherbergungsbetrieben, Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetrieb im Freizeit-, Breiten-, Behinderten-, Gesundheits- und Nachwuchsleistungssport, Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen, Tanzschulen, Tanzveranstaltungen, soziokulturelle Einrichtungen.

Zudem sind Proben und Auftritte von Chören und Musikensembles untersagt. Volksfeste und Weihnachtsmärkte dürfen nicht stattfinden. Sportveranstaltungen mit Zuschauern sind ausgeschlossen.

Die verschärften Regeln gelten vorerst bis 15. Dezember.

Von Anja Levien