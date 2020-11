Landkreis Vorpommern-Greifswald verschärft Aufstallpflicht 

Greifswald

Zum Schutz vor der Klassischen Geflügelpest wird im gesamten Landkreis Vorpommern-Greifswald die Verfügung des Landrats zur Aufstallung von Geflügel verschärft. Es gilt ab Montag, den 23. November, die Aufstallung von Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten, Gänse) in allen Geflügelbeständen mit mehr als 500 Tieren.

Grund für die Verschärfung ist das Auffinden mehrerer tot aufgefundener Wildvögel, bei denen die klassische Geflügelpest (Typ H5N8) nachgewiesen worden ist. So wurde in Greifswald bei einer tot aufgefundenen Möwe und in Lütow auf Usedom bei einer Wildente das hochansteckende Virus nachgewiesen. Zudem wurde bei einem tot aufgefunden Waldkauz in Katzow nahe Katzow Geflügelpest des Subtyps H5 diagnostiziert, die virologische Differenzierung steht hier aber noch aus.

Geschlossener Stall Pflicht

Laut Verfügung darf Geflügel in Beständen ab 500 Tieren nur noch in geschlossenen Ställen gehalten werden oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung).

Die Allgemeinverfügung und die verschärfte Anordnung der Tierseuchenverfügung zur Aufstallung von Geflügel sind auf der Homepage des Landkreises zu finden: www.kreis-vg.de unter Bekanntmachungen.

Lesen Sie auch

Von Cornelia Meerkatz