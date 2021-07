Landräte in MV lassen sich in Edelkarossen kutschieren

Rostock

Ein Audi A8 für rund 100 000 Euro Listenpreis als Dienstwagen im bescheidenen MV: Damit hatte Tino Schomann (CDU), neuer Landrat von Nordwestmecklenburg, in der vergangenen Woche für Aufregung gesorgt. Schomann hatte erklärt, dass seine Körpergröße von über zwei Metern es nötig mache, ein so großes Auto zu fahren. Doch wie sich zeigt, haben auch deutlich kleinere Landräte und Oberbürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern sehr große und teure Autos als Dienstwagen.

Landkreis schweigt zu Kosten

Einen Audi A8 fährt auch Heiko Kärger (CDU), Landrat des Kreises Mecklenburgische Seenplatte. Sein Modell ist ein A8 50 TDI Hybrid Diesel, der laut Liste mindestens 100 000 Euro kostet. Manchmal fährt Kärger selbst, zu anderen Terminen lässt er sich fahren. „Privatfahrten werden abgerechnet. Allerdings macht der Landrat von der Nutzung des Dienstfahrzeugs für Privatfahrten kaum Gebrauch“, so eine Sprecherin. Über die Kosten des Boliden will sie jedoch nichts sagen – aus Wettbewerbsgründen.

Nur getönte Scheiben als Sonderausstattung

Im Kreis Ludwigslust-Parchim nutzt Landrat Stefan Sternberg (SPD) einen BMW 745E Hybrid-Benziner. Listenpreis: 103 700 Euro. Wie viel der Kreis tatsächlich für das Auto bezahlt, ließ sich nicht ermitteln: „Es handelt sich um einen Flottenvertrag E-Mobilität und ist ein Gesamtpaket von BMW, das weitere Pkw aus dem Fuhrpark einschließt“, heißt es aus der Verwaltung. Sternberg habe sich das Fahrzeug nicht selbst ausgesucht. Einzige Sonderausstattung seien getönte Scheiben.

A6 war nicht lieferbar

Im Kreis Vorpommern-Greifswald lässt sich Landrat Michael Sack (CDU) in einem A7 kutschieren. „Ein A6 war damals nicht lieferbar“, heißt es aus der Kreisverwaltung. Der A7 kostet je nach Motorleistung und Ausstattung zwischen 60 000 und 80 000 Euro.

Dienstwagen vom Vorgänger übernommen

Im Kreis Vorpommern-Rügen ist Landrat Stefan Kerth mit einem A6 unterwegs, den er noch von seinem Vorgänger übernommen hat. Welche Ausführung es ist, konnte das Landratsamt nicht sagen, „aber es wird wohl nicht der Kleinste sein“, hieß es. Ein A6 mit durchschnittlicher Leistung und Ausstattung kostet neu etwa 55 000 Euro. Als Sonderausstattung hat Kerths Audi ein Internet- und Telefonpaket, damit der Landrat während der Fahrt arbeiten kann. Außerhalb der Dienstzeit nutzt Kerth den Dienstwagen nicht.

Im Stadtgebiet mit dem Fahrrad unterwegs

Der Schweriner Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) fährt einen BMW 530e iPerformance Plug-in-Hybrid (Listenpreis 57 800 Euro) – beziehungsweise lässt fahren, denn der OB hat einen Fahrer. „Das Fahrzeug wird gelegentlich auch vom 1. Stellvertreter des OB oder vom Stadtpräsidenten genutzt“, heißt es aus dem Rathaus. „Der OB nimmt Termine im Stadtgebiet überwiegend mit seinem eigenen Fahrrad wahr.“

Fahrzeugflotte wird umgestellt

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen fuhr zuletzt einen Audi A6 50 TDI quattro. Listenpreis: 62 740 Euro. Geplant ist in der Hansestadt, bis 2023 die gesamte Fahrzeugflotte auf Elektro umzustellen. Ob Madsen bereits ein neues E-Fahrzeug hat, konnte die Stadtverwaltung nicht sagen.

Der einzige Landrat, der die monatlichen Kosten für sein Auto verrät, ist Sebastian Constien (SPD) im Landkreis Rostock. „Das Fahrzeug ist über ein Behördenleasing, welches uns monatlich 295,44 Euro inklusive Umsatzsteuer kostet, geleast“, so Kreissprecher Michael Fengler. Es handelt sich um einen Audi A4 allroad quattro B8, den Constien meist selbst fährt, auch privat. Der Listenpreis für dieses Modell liegt aktuell zwischen 60 000 und 67 000 Euro.

Geringe Kosten durch Behördenleasing

Den regulären Preis für die Dienstwagen zahlen die Verwaltungen allerdings nicht. Über das Behördenleasing können sie bis zu 30 Prozent sparen, verrät ein Autohändler in MV, der seinen Namen nicht nennen will. Die Autos werden direkt vom Hersteller bezogen. „Bei diesen Preisen können wir Händler nicht mithalten. Die Hersteller reißen sich um diese Aufträge, auch weil sie gerne repräsentative Kunden mit Regierungsämtern haben wollen.“

