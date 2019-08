Das Unwetter am Dienstagabend hat für viele Einsätze von Polizei und Feuerwehr in Rostock gesorgt. Die Straße am Strande musste gesperrt werden, auch der Holbeinplatz war überflutet. Passagiere des Molli mussten auf offener Strecke bei Heiligendamm in einem Wagen ausharren.