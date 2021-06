Landrat Sack: 10 Wochen Urlaub für Wahlkampf um Regierungschef-Posten in MV

Greifswald

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl und Landrat von Vorpommern-Greifswald, Michael Sack, wechselt im Juli in den Wahlkampfmodus. Sack kündigte am Freitag an, dafür ab Mitte Juli bis zur Bundes- und Landtagswahl am 26. September in zehnwöchigen Urlaub gehen zu wollen.

Noch geringer Bekanntheitsgrad

Letzte Umfragen bescheinigten dem christdemokratischen Anwärter auf das Ministerpräsidentenamt einen noch weitgehend niedrigen Bekanntheitsgrad im Land. In einer Umfrage von Infratest-Dimap im Mai gaben 47 Prozent der Befragten an, den CDU-Landeschef nicht zu kennen. Im Wahlkreis Greifswald tritt Sack als Direktkandidat gegen Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) an.

Die Leitung in der Kreisverwaltung wird in dieser Zeit vom Beigeordneten Jörg Hasselmann (CDU) übernommen. Die reibungslose Erfüllung sämtlicher Aufgaben sei während der Abwesenheit Sacks uneingeschränkt gesichert, hieß es aus der Kreisverwaltung.

Schwesig seit Juli 2017 Ministerpräsidentin

Sack will Manuela Schwesig beerben, die seit Juli 2017 Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ist. Sie übernahm das Amt vom erkrankten Erwin Sellering und wurde seinerzeit vom Landtag als Regierungschefin bestätigt. Auch Schwesig muss sich also am 26. September zum ersten Mal den Wählern direkt als Kandidatin für das wichtigste politische Amt im Land stellen.

