Landrat Sack: Entscheidung zu Schulen in Vorpommern-Greifswald ist nicht nachvollziehbar

Greifswald

Auf der aktuellen Kreistagssitzung fand Landrat Michael Sack (CDU) deutliche Worte. Während seines Vortrags über die momentane Corona-Situation in Vorpommern-Greifswald kam Sack auch auf die Schulen zu sprechen. Ab heute, so der Landrat, würden landesweite Öffnungen für Schulen und Kitas gelten. Dafür ausschlaggebend seien nicht wie sonst üblich die Inzidenz-Werte des Lagus, sondern die täglichen Erhebungen des Robert Koch-Instituts (RKI). Stichtag für die Entscheidung, ob Schulen heute wieder öffnen können, war der Wert am 12. Mai – vergangener Mittwoch.

„Beim RKI hatten wir einen Inzidenzwert von 100,6“, so Sack. „Wir haben mit 0,6 über dem wichtigen Wert gelegen. Am gleichen Abend gab das Lagus einen Inzidenz-Wert für den Kreis von 98 bekannt gegeben.“ Für Sack sei es unter diesen Gesichtspunkten nicht mehr nachzuvollziehen, wieso am Montag kein Präsenzunterricht in Vorpommern-Greifswald stattgefunden hat.

Sack verteilt Rüffel für widersprüchliche Informationen

„An diesen 0,6 entscheidet sich, ob die Schule heute öffnet oder nicht. Es ist für mich in keinster Art und Weise nachzuvollziehen“, schimpft der Landrat weiter. Er weißt auch auf widersprüchliche Informationen aus dem Bildungsministerium hin, die in diesem Zusammenhang über das Wochenende gemacht wurden.

Voraussetzung für Schulöffnungen ist eine Inzidenz von unter 100 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen. Zwei Tage später wäre Vorpommern-Greifswald in der ersten Stufe, die Präsenzunterricht zulässt. In Vorpommern-Greifswald wäre es also am 21. Mai soweit.

Corona-Lage im Kreis entspannt sich

Sack hofft, dass sich der Inzidenzwert im Kreis weiter positiv entwickelt, und die Vorpommern-Greifswalder von den Lockerungen profitieren. Er mahnte jedoch auch vor Leichtfertigkeit. „Die Bürger dürfen nicht leichtfertig werden“, so Sack. Man dürfe nun nicht gefährden, was so mühsam erarbeitet worden ist. Am Montagabend lag die Inzidenz in Vorpommern-Greifswald bei 70. Nur im Südkreis, im Amt Strasburg und Ueckermünde lag die Inzidenz noch über 200.

Aktuell sind 42 Einrichtungen von Corona betroffen. Darunter sind 11 Schulen, 7 Kitas, ein Pflegeheim und 5 Pflegedienste oder Arztpraxen.

Von Philipp Schulz